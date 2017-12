Victorii româneşti la Trofeul Mamaia Idu la tenis

Cel mai puternic turneu de tenis organizat în această vară pe litoral, prima ediţie a BCR Futures Circuit - Trofeul Mamaia Idu, întrecere rezervată senioarelor, turneu dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, a programat ieri, la Baza sportivă “Tenis Club Idu”, situată pe malul Lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, primele meciuri de pe tablourile principale de simplu şi dublu.

„Este a opta competiţie pe care o organizăm în această vară şi reprezintă o premieră absolută, un turneu feminin de senioare la Tenis Club Idu. Beneficiem de o prezenţă numeroasă, cu jucătoare din 15 ţări”, a declarat Alina Idu, manager Tenis Club Idu Mamaia. „Practic, este cel de-al doilea turneu din ţară, după cel de 100.000 de dolari de la Bucureşti. Mai este o întrecere de 25.000 de dolari la Craiova, însă participantele de la Constanţa sunt mult mai bine clasate în ierarhia WTA. Mă bucur că am reuşit să organizăm acest turneu, graţie lui Corneliu Idu, mai ales că multe dintre jucătoarele de top din România au jucat pe terenurile acestei baze, în competiţiile de junioare. Avem condiţii excelente, iar vremea pare să ţină cu noi”, a spus Marian Sandu, director al Tenis Club Idu Mamaia. „Sper să atragem cât mai mulţi spectatori, iar tribunele să fie pline la finale. Nu este o surpriză buna organizare a turneului, pentru că cei de la Tenis Club Idu Mamaia au dovedit de-a lungul timpului ce pot face. Este o continuare a tradiţiei organizării de turnee de la Constanţa, care durează de aproape patru decenii şi îmi amintesc de turneele demonstrative cu Năstase şi Ţiriac de la baza sportivă Pelican. Este un turneu destinat jucătoarelor care vin din urmă”, a adăugat Mihai Dumitru, arbitrul principal al turneului. „Îi felicităm pe organizatori pentru eforturile depuse şi sperăm într-o continuitate a acestor gen de turnee”, a spus Mihai Orzan, reprezentantul DJST Constanţa.

CADANŢU VREA TROFEUL. Principala favorită a turneului, Alexandra Cadanţu, a mărturisit că a venit la Constanţa cu gândul de a câştiga trofeul. „Este un turneu destul de puternic, cu multe românce pe tabloul principal, iar obiectivul meu este să câştig toate meciurile. Îmi doresc ca până la finalul acestui an să urc în primele 100 de jucătoare şi să fiu pe tabloul principal la Australian Open. Îmi place baza sportivă de la Tenis Club Idu, care este foarte bine dotată şi ne asigură cele mai bune condiţii de joc”, a mărturisit Cadanţu. La turneu este prezent şi Mihai Gavra, antrenorul care a descoperit-o pe Edina Gallovits. „Sunt 14 românce pe tabloul principal, lucru de neimaginat în urmă cu câţiva ani, ceea ce demonstrează că tenisul feminin românesc este în creştere. În plus, sunt prezente jucătoare care s-au aflat şi în Top 100 WTA, Beltrame, Olaru sau Kutuzova, iar Cadanţu şi Bogdan au venit direct de la New York, unde au jucat în calificări la US Open”, a spus Gavra.

Iată şi câteva rezultate înregistrate în prima zi - la simplu Cristina Dinu - Natalie Piquion (Franţa, fav. nr. 4) 6-1, 6-1, Laura Andrei - Marina Shamayko (Rusia) 7-5, 6-4, Cristina Mitu - Simona Ionescu 6-2, 6-2, Nicole Rottmann (Austria) - Anastasia Grymalska (Italia) 6-1, 6-4; la dublu: Darija Jurak (Croaţia) / Ksenia Lykina (Rusia, fav. nr. 1) - Bianca Hâncu / Ilinca Stoica 6-2, 6-2, Cristina Adamescu / Teodora Stîngă - Shivika Burman (India) / Anastasyia Kyrylova (Ucraina), victoria a româncelor prin neprezentarea adversarelor; Elena Bogdan / Alexandra Cadanţu (fav. nr. 2) - Larisa Sporea / Gabriela Talabă 6-2, 6-2, Eva Fernandez-Brugues / Ines Ferrer-Suarez (ambele din Spania, fav. nr. 4) - Claudia Enache / Ana Vlăduţu 6-2, 6-0, Marina Shamayko (Rusia) / Sophia Shapatava (Georgia, fav. nr. 3) - Alexandra Damaschin / Diana Marcu 6-2, 6-3; Laura Andrei / Natalie Piquion (Franţa) - Ionela Iova / Andreea Văideanu 6-3, 4-6, 10-5.