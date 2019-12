Viitorul are doar varianta victoriei la Voluntari

Luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari va găzdui partida dintre formaţia locală şi FC Viitorul Constanţa, una desoebit de importantă pentru fotbaliştii pregătiţi de Gheorghe Hagi. Cum lupta pentru play-off s-a încins, victoria este obligatorie pentru Viitorul în confruntarea cu ultima clasată.

„Un meci în deplasare, ne gândim la cele trei puncte. Trebuie să marcăm. Din păcate, în ultimele două meciuri nu am marcat. Cred că acolo s-a făcut diferenţa negativă, în ultimii treizeci de metri n-am mai fost penetranţi, n-am combinat şi am avut de suferit la finalizare. În rest, eu zic că lucrurile au fost în regulă, lăsând la o parte anumite aspecte personale. Cred că aici trebuie să schimbăm lucrurile. La Voluntari e un meci greu, chiar dacă e o echipă pe ultimul loc, are un antrenor experimentat, un antrenor foarte bun, mijlocaşi foarte buni şi sperăm ca noi să o facem mai bine ca ei, pentru că avem nevoie de victorie, de trei puncte. Noi luptăm să intrăm în play-off” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

„Cu siguranţă ne va aştepta un meci greu, din care trebuie să ieşim cu o victorie. De două meciuri nu am câştigat şi e foarte important să acumulăm puncte şi să ne îndeplinim primul obiectiv, acela de a intra în play-off. Sperăm să putem obţine cele trei puncte şi să stăm puţin mai liniştiţi. În ultimul timp, Voluntari chiar a etalat un joc bun şi cred că ultimele rezultate ale lor nu sunt conform cu jocul prestat. Ne va aştepta un meci greu. Trebuie să câştigăm şi nu ne interesează ce se întâmplă în spatele nostru. Cu siguranţă, ne apasă aceste două înfrângeri care au fost în ultimele etape” - Andrei Artean.

„Mergem acolo cu gândul la victorie. Trebui să ne gândim să luăm cele trei puncte, fără discuţie, să prestăm un joc bun şi să avem atitudinea potrivită. Încerc să îmi fac jocul cât mai bun, dacă se iveşte să dau şi gol este un plus şi încerc să dau tot ce pot pe teren. Cu un joc bun şi cu câteva rezultate pozitive o să ne apropiem înapoi de ei (n.r. - de CFR)” - Virgil Ghiţă.

PROBLEME DIN CAUZA ACCIDENTĂRILOR

Gică Hagi nu înţelege cum unii jucători se accidentează uşor, iar aceste absenţe îl împiedică să alcătuiască cea mai bună formulă. În partida de la Voluntari vor lipsi Vlad Achim şi Eric, ambii accidentaţi, Mladen este suspendat, iar Gabi Iancu, George Ganea şi Carlo Casap ar putea reveni.

„Eric iar are o problemă la spate. E sfârşit de campionat. Nu îmi place că unii jucători se accidentează aşa de uşor. Cred că am jucat puţin în această toamnă, am ieşit din cupă, le-am şi zis că nu văd motive de ce unii au căzut aşa, accidentaţi. Adică, Eric să lipsească două luni şi ceva sau trei luni. Şi iar are o problemă. Asta e, ce să fac? Trebuie să mă adaptez la ce am, la ce îmi rămâne şi să joc cu Louis Munteanu, de 2002. Astea nu le vedeţi? Că Viitorul joacă de două, trei etape cu un băiat de 2002 în teren”, a declarat Gheorghe Hagi.

Rezultatele din etapa a 20-a a Ligii 1 -

Vineri, 6 decembrie

FCSB - Gaz Metan Mediaş 2-0 (Fl. Coman 66, Man 79)

Sâmbătă, 7 decembrie

Chindia Târgovişte - CSM Politehnica Iaşi 2-1 (D. Florea II 59, Cherchez 63 / Platini 46)

FC Hermannstadt - Dinamo Bucureşti 4-2 (Yazalde 15, 86, Dâlbea 70, O. Viera 77 / Sorescu 50, Perovic 90+1)

Programul celorlalte partide ale etapei -

Duminică, 8 decembrie

Ora 17.30: FC Botoşani - CFR Cluj

Ora 20.30: Astra Giurgiu - Universitatea Craiova

Luni, 9 decembrie

Ora 18.00: Sepsi Sf. Gheorghe - Academica Clinceni

Ora 20.30: FC Voluntari - FC VIITORUL CONSTANŢA

Întâlnirile vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport.

Clasament: 1. CFR 38p (golaveraj: 41-14), 2. Astra 37p (29-18), 3. Craiova 34p (20-18), 4. FCSB 33p (29-24), 5. FC VIITORUL 32p (39-22), 6. Mediaş 30p (26-24), 7. Dinamo 28p (31-34), 8. Botoşani 26p (26-26), 9. Iaşi 22p (21-26), 10. Chindia 20p (21-33), 11. Sepsi 19p (16-19), 12. Clinceni 19p (25-34), 13. Hermannstadt 19p (19-35), 14. Voluntari 8p (11-32).

Locurile 1-6 din sezonul regulat al Ligii 1 vor evolua în play-off, iar locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out.

Locul 1 din play-off se va califică în UEFA Champions League, în timp ce locurile 2 și 3 vor merge în UEFA Europa League.

Locul 12 (locul 6 din play-out) va disputa un baraj cu echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a.

Locurile 13-14 (locurile 7-8 din play-out) vor retrograda.