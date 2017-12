Viitorul îşi păstrează fotoliul de lider

În cadrul etapei a 8-a din Seria a II-a a Ligii a III-a, Viitorul Constanţa a reuşit să obţină cel de-al şaselea succes stagional după victoria cu 1-0, pe teren propriu, în partida cu Partizanul Merei. Chiar dacă întîlnea una dintre echipele incomode ale Seriei a II-a, Viitorul a dominat din primul şi pînă în ultimul minut această întîlnire, avînd o sumedenie de ocazii, pe care le-a ratat însă cu foarte mare uşurinţă. După ce golgeterul Chiţu şi-a trecut în cont, în min. 9, cel de-al şaptelea gol din acest campionat, au început ratările monumentale la poarta lui Ceparu. Chiţu de trei ori, Stanciu şi Guda, de cîte două ori, au ratat din situaţii foarte clare de a înscrie, chiar şi din situaţie de unu la unu cu portarul advers. Partea secundă s-a derulat sub aceleaşi coordonate, cu jucătorii de la Viitorul întrecîndu-se în ratări, spre iritarea spectatorilor prezenţi în număr destul de mare la această partidă. Viitorul s-a jucat cu ocaziile şi, aşa cum se întîmplă deseori în fotbal, acestea se puteau răzbuna cu patru minute înainte de final cînd Jaber, scăpat singur cu portarul C. Popa, a irosit cea mai importantă situaţie de egalare a oaspeţilor. În final, în loc de 7-0 sau 8-0 pentru gazde, s-a încheiat doar 1-0, dar cel mai important este că Viitorul a mai adunat trei puncte în lupta pentru promovare. “Ne-am creat foarte multe situaţii de a înscrie, dar lipsa de concentrare la finalizare a făcut să se termine doar 1-0. Am avut şi şansă, pentru că oaspeţii puteau egala în finalul meciului, însă cred că prin acea ratare s-a făcut dreptate, pentru că meritam victoria“, a spus antrenorul Iancu Guda. “O partidă care cred că a plăcut spectatorilor, însă trebuie pe viitor să fim mai atenţi la finalizare. Dacă vom reuşi să jucăm aşa cum pregătim partida la antrenamente, nu vom avea niciun fel de probleme să promovăm la final“, a declarat şi mijlocaşul Ionuţ Florea. La partidă a asistat şi Gheorghe Hagi.

Au evoluat - Viitorul (antrenor Iancu Guda): C. Popa - Militaru, Răvoiu (77 Şuta), I. Posteucă, Rusu - I. Florea (87 Dimcea), Crişan, Olteanu (71 Chirilă) - C. Stanciu, Guda (65 Grigoraş), A. Chiţu; Merei (antrenor Laurenţiu Manole): Ceparu - Popescu (68 Jaber), Biţoiu (61 Mărgărit), Argăseală (46 A. Stanciu), Bădicu - Sîrbescu, Bărăgoi, Plăiaşu (75 Mirgoace), Toma - Tofan, Sandu. Cartonaşe galbene: Tofan, Sandu. Au arbitrat: Ionuţ Marodin - Eduard Petrov şi Mihai Ungureanu, toţi din Bucureşti.