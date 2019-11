Viitorul merge la Tg. Mureș pentru cele trei puncte

Etapa a 16-a a Ligii a 2-a la fotbal, a treia din returul sezonului regulat, programează vineri, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), întâlnirea dintre formațiile FC Hermannstadt (locul 12, cu 13 puncte) și FC Viitorul Constanța (locul 2, cu 28 de puncte). Un duel în care jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi sunt obligați să obțină cele trei puncte, extrem de importante în confruntarea pentru accederea în play-off. Chiar dacă FC Hermannstadt nu a mai câștigat de șapte etape, formația constănțeană se așteaptă la un meci dificil, împotriva unei echipe care a remizat, în deplasare, cu Poli Iași, Astra Giurgiu și Gaz Metan Mediaș.

„Pot să zic că e un avantaj. Mergem la Tg. Mureș să luăm cele trei puncte. Avem un moral bun, venim după o victorie și lucrul acesta e îmbucurător. Sunt în formă, am înscris două etape la rând, chiar dacă nu e meseria mea să dau goluri, să zic așa, dar mă bucur că am reușit și sper să continui pe aceeași linie. Trebuie să continuăm să ne facem jocul pe care l-am făcut și până acum și să adunăm puncte. E cel mai important. Obiectivul e să intrăm în play-off” - Radu Boboc.

„Este un meci dificil pentru noi, cu o echipă cu jucători de mare experiență, dar noi trebuie să mergem să ne facem jocul și să luăm cele trei puncte. Altă soluție nu avem. Nu pot să zic că este un meci special. Am fost acolo doi ani, și la liga a doua și la liga întâi, mi-am făcut treaba cât am putut de bine, dar acum sunt aici și vreau să dau totul pe teren pentru Viitorul. Am venit aici, am muncit la fiecare antrenament, m-am pregătit și când mi s-a oferit șansa am profitat de ea și vreau să o țin pe această linie în continuare. Acesta este obiectivul, să intrăm în play-off și după aceea o să vedem ce o să se întâmple. Am făcut un pas greșit cu Clinceniul, trebuia să câștigăm și acel meci și acum trebuie să învățăm din aceste meciuri și să nu mai repetăm pe viitor aceste greșeli” - Cătălin Căbuz.

„În primul rând, dacă ne uităm la antrenorul pe care îl au, un antrenor foarte experimentat, care a avut tot timpul echipele organizate foarte bine, va fi un meci greu, nu este greu să desfaci o echipă condusă de Eugen Neagoe. Au și jucători cu experiență, de valoare. Trebuie să învingem și în deplasare, să avem răbdare, să facem un joc ofensiv, cu tranziție negativă, extrem de bun. Un meci foarte, foarte greu, împotriva unei echipe care știe să joace cu echipele bune. Nu se aseamănă un meci cu celălalt. O deplasare grea, jucăm la Târgu Mureș. Și ei își doresc cele trei puncte. În momentul când joci într-o altă locație decât la ei acasă este mai bine, dar eu zic că ei deja s-au familiarizat și se simt ca acasă și la Târgu Mureș. Sperăm ca terenul să fie unul bun, pentru că este foarte important pentru ca spectacolul fotbalistic să fie unul de calitate” - Cătălin Anghel, antrenor principal FC Viitorul.