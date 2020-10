Viitorul nu se teme de confruntarea cu CFR

Duminică seară, de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus), FC Viitorul Constanţa (locul 14, 5 puncte şi golaveraj 7-10) va înfrunta, pe stadionul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pe CFR Cluj (locul 3, 11 puncte şi golaveraj 5-1), în etapa a 6-a a Ligii 1 la fotbal. O partidă în care Viitorul vrea să repete jocul foarte bun din etapa trecută, jucătorii constănţeni fiind conştienţi că îi aşteaptă un examen dificil în confruntarea cu reprezentanta României în grupele UEFA Europa League.

„Un meci dificil, ca toate celelalte. Noi trebuie să intrăm pe teren focusați și gata să luăm cele trei puncte. Am început de la meciul cu Sepsi să facem meciuri bune. Cu Sepsi am jucat un fotbal foarte frumos şi cred că meritam să câştigăm, iar cu Astra cred că am dominat cap-coadă partida şi sperăm să facem la fel şi cu CFR. Niciodată nu sunt mulţumit de mine, vreau mai mult. Din punct de vedere fizic, e normal, trebuie să fim mult mai proaspeţi, deoarece au jucat în Europa şi meciurile sunt dificile, dar CFR are un lot bun” - Alexandru Mățan.

„Ştim că va fi un meci puternic, foarte greu. Cred că dacă vom juca la fel de bine ca în prima repriză cu Astra, vom câștiga cu siguranță. Trebuie să continuăm pe aceeaşi linie. Suntem precum o familie, atmosfera este foarte bună şi putem realiza lucruri frumoase. Va fi un meci în care trebuie să jucăm foarte bine şi dacă vom evolua la capacitate maximă vom obţine victoria” - Ion Gaztanaga.

„Întâlnim o echipă puternică, este campioana, dar noi suntem pregătiți să ne facem jocul. Va fi foarte important să fim concentraţi la maximum, să fim atenţi la toate detaliile. Sunt încrezător. Va fi o nouă provocare şi singurul obiectiv este victoria. Cel mai important este să facem totul pentru a câştiga. Fiecare meci este diferit” - Ruben de la Barrera, manager FC Viitorul.