Viitorul pregătește duelurile cu Dinamo și Steaua

În primele două etape din play-off-ul actualei ediții a Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul, ocupanta primului loc în clasament, cu 26 de puncte, va susține două importante partide pe teren propriu, la Ovidiu, împotriva echipelor FC Dinamo București (luni, 13 martie, de la ora 20.30) și FC Steaua București (sâmbătă, 18 martie, de la ora 20.30). Jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi pregătesc aceste dueluri cu gândul la menținerea pe prima poziție, iar dorința loc este ca în tribune să fie cât mai mulți suporteri care să încurajeze formația constănțeană.

Fundașul Bogdan Țîru consideră că Viitorul a demonstrat că în actualul sezon se poate bate pentru un loc pe podium, câștigarea titlului fiind un obiectiv la care puțină lume se gândea la începutul campionatului: „A fost o primă parte a campionatului foarte bună pentru noi, am obținut foarte multe victorii, am avut un joc constant și consistent, spun eu, și am ajuns în momentul în care suntem între primele șase echipe și ne luptăm pentru a obține o poziție cât mai bună în clasament. Am reușit să mă pun pe picioare după o perioadă foarte grea pentru mine, dar am avut oameni care mi-au dat încredere și m-au susținut mereu în această perioadă și am reușit să ajung la un potențial maxim, dar cred că mai am de completat anumite lucruri. Am arătat că avem un joc colectiv foarte bun și am luptat de la egal la egal cu primele formații din clasament. Aportul publicului este foarte important, deoarece atunci când a fost foarte multă lume la stadion ne-am simțit mai puternici, ne-am simțit încurajați pe tot parcursul meciului de al 12-lea jucător”.

Abonamentele promoționale pentru partidele play-off de pe teren propriu se mai pot achiziţiona la preţurile de 120 de lei - la Tribuna I și 100 de lei - la Tribuna a II-a, în timp ce prețurile biletelor pentru fiecare partidă din play-off sunt următoarele - la Tribuna I = 100 lei/bilet, la Tribuna a II-a = 80 lei/bilet la Peluza I + Peluza a II-a = 20 lei/bilet.

Clasament play-off: 1. FC VIITORUL 26p, 2. FC Steaua 24p, 3. Astra 22p, 4. Craiova 22p, 5. CFR 22p, 6. Dinamo 21p.

