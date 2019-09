Viitorul şi Gaz Metan au oferit un fotbal total

Întâlnirea dintre echipele FC Viitorul Constanţa şi Gaz Metan Mediaş, din etapa a noua a Ligii 1 la fotbal, disputată luni seară, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, încheiată cu victoria formaţiei constănţene, scor 4-1 (G. Iancu 16, 74, Țîru 64, Rivaldinho 89-pen. / Ely Fernandes 82), a fost una apreciată de specialişti, dar şi de spectatori, care au aplaudat la scenă deschisă victoria favoriţilor. Antrenorii celor două formaţii au fost mulţumiţi de prestaţia jucătorilor, chiar dacă oaspeţii aveau toate motivele să fie puţin supăraţi, în condiţiile în care nu au putut trece de un portar în zi de graţie, Cătălin Căbuz.

„Încep prin a felicita echipa gazdă, jucătorii, pe Gică (n.r. - Hagi), pentru ce face aici, şi în primul rând pe portarul Căbuz, care a făcut meciul carierei. Nu e un moment fericit pentru noi. Trebuie să acceptăm că am fost naivi din punct de vedere defensiv şi am făcut erori. E adevărat că am avut şi neşansă, am ratat din toate poziţiile, am prins un portar într-o zi excepţională. Cred că a fost un spectacol foarte bun pentru opinia publică, pentru suporteri, şi ambele echipe au contribuit” - Edward Iordănescu, antrenor principal Gaz Metan Mediaş.

„Un meci fantastic, frumos. Felicitări Gazului, lui Edi (n.r. - Iordănescu), jucătorilor, atât ai lor, cît şi ai noştri. Fiecare echipă a contribuit la acest spectacol foarte frumos, în care suporterii s-au bucurat şi cred că acest meci îi face să vină şi la următorul. Un fotbal cu două echipe care au căutat să marcheze. Un meci extraordinar. Băieţii mei au făcut un meci foarte bun, după ce nu am avut etapa trecută personalitatea de care aveam nevoie. Victoria noastră se datorează jocului echipei, care a ştiut să atace, goluri marcate şi datorită unui portar în zi mare. I-am felicitat pe toţi. Ne doream să câştigăm. I-am atacat unde erau ei mai slabi, am ştiut unde să o facem. Am făcut şi eu ceva, probabil, cu Cătălin (n.r. - Anghel), cu Cristi Sava, cu toţi ceilalţi care am creat strategia, cu staff-ul meu, cred că am făcut şi noi ceva bun, de le-am zis jucătorilor cum să atace, unde să atace” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.