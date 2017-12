Vizită americană la Constanţa

Comandantul Doctrinei şi Instrucţiei Trupelor de Uscat ale SUA (US Army TRADOC), gen. William S. Wallace, s-a întîlnit, ieri, la Constanţa, cu Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, gen. lt. Sorin Ioan. Cei doi au discutat despre un program extins de instruire în comun şi de învăţămînt, în special pentru corpul subofiţerilor, iar reprezentantul armatei americane a vizitat poligonul de la Babadag şi aerodromul de la Mihail Kogălniceanu. Generalul american a declarat că are convingerea că Trupele de Uscat ale SUA dislocate în Europa, în cooperare cu Forţele Terestre Române, vor face ca bazele de instrucţie pe care le-am văzut în România să fie folositoare pentru instruirea în comun a celor două armate. Discuţia dintre cei doi generali va contribui la finalizarea acordului de folosire în viitor a bazelor noastre de instrucţie de către soldaţii americani. Generalul Wallace a evidenţiat faptul că relaţiile personale sînt deosebit de importante în dezvoltarea cooperării militare bilaterale. “Apreciez foarte mult faptul că am avut oportunitatea de a mă reîntîlni cu generalul Sorin Ioan şi sunt convins că respectul reciproc care există între trupele de uscat americane şi forţele terestre române este foarte important”, a declarat comandantul TRADOC, gen. William S. Wallace. Deşi generalul american s-a arătat încîntat de modul în care arată cele două baze militare dobrogene, decizia finală privind dislocarea de trupe americane la Babadag şi Mihail Kogălniceanu va fi luată de comandantul Forţelor Americane din Europa, gen. David Mc Kiernan. TRADOC este structura responsabilă cu recrutarea şi instruirea militarilor din Trupele de Uscat americane, cu formarea de lideri, sprijinirea instruirii în unităţi, dezvoltarea şi implementarea doctrinei, stabilirea de standarde şi proceduri de operare. TRADOC are în compunere 33 de şcoli şi 16 baze militare, în care se organizează cursuri pentru aprox. 450.000 de militari.