Vizita lui Juncker la București - discursuri siropoase atacate cu adevăruri dure

09:38:54 / 12 Mai 2017

NU FLOARE CI PUTREGAI

Daca s-ar fi intalnit doar " floarea cea vestita " inca ar fi fost bine . Din pacate este vorba de fauna si flora politicianista daunatoare societatii romanesti . O adunatura mizerabila de puscariasi , corupti , incompetent si demagogi . Un mare reprezentant a unei Uniuni Europene care n-a fost capabila sa-si mentina unitatea , stiind ca nimeni din Europa nu-i va da atentie , a binevoit sa ne onoreze cu prezenta , ca sa ne declare cat de mult iubeste Romania . Cum sa nu o iubeasca atata timp cat Romania asigura Europei personal de serviciu in domenii care le sigura confortul . Ceremonia s-a desfasurat sub supravegherea atenta a dnei Kovesi care cu discretie si-a completat lista cu viitorii candidati la puscarie , Lipsa unui minim de demnitate este dovedita de prezenta lui Nastase , Junker a distribuit cu marinimie pupici pe frunte si obraz in timp ce toti cei din jurul sau il pupau in fund . Tariceanu , chirurgul nostru national , a deschis ranile purulente aparute pe trupul Romaniei sub conducerea lui si a celorlalti complici secialisti in guvernare ticaloasa . Aceasta sinistra figura cu pretentii de unic liberal din Romania , are nesimtirea sa declare ca UE nu vede " comunismul modern " in care ne balacim . Cum sa nu-l vada , ba chiar sa-l si aprecieze cand datorita acestui soi de comunism , toti banditii fosti comunisti sau progeniturile lor , adevarate hiene , au devorat tot si au realizat un regim de care Europa profita din plin . Cine este Taricene autorul " versantului represiv " al statului , daca nu tu si clica celor ca tine ? Justitia si legile facute de voi au devenit incapabile sa va apere ? Te-ai gandut , Taricene , ce se va intampla in ziua in care cetatenii vor face justitia si vor lichida acest regim " represiv " folosind toroipanul ? Pana acum statul a avut grija sa va ofere voua , coruptilor , o viata nu dedecenta ci o viata de trandavie si lux . In timp ce romanii spala closetele UE tu te lafai in belsug , receptii si alte binefaceri ale " regimului represiv ". Vrei intoarcere la parintii fondatori ? Nu e nevoie de intoarcere , acesti parinti din randurile carora faci si tu aprte , traiesc inca , avandu-l sef pe Iliescu . Daca Tariceanu a ajuns sa dea lectii UE atunci putem intele de ce Anglia a evadat din acest lagar European pe care nici Tariceanu nu-l mai accepta .