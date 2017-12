Voinţa Valu lui Traian, stopată la Seimeni

Duminică, în etapa a 11-a a Campionatului Judeţean de fotbal, am consemnat primul meci fără victorie al fruntaşei Seriei Nord, Voinţa Valu lui Traian. După zece victorii consecutive, Voinţa a remizat în deplasare, cu Ştef Serv Seimeni, care a condus pînă în minutul 69.

Rezultatele etapei - SERIA NORD: Voinţa Siminoc - Recolta Nicolae Bălcescu 5-2 (Meucă 7, 43, D. Siminiceanu 10, 72, Zamă 75 - Poliac 57, Ad. Ştefan 66); Sport Club Horia - Gloria Seimeni 2-3 (Pisică 29, Moise 76 - V. Rusu 63, E. Toma 67, I. Coman 70); Dunaris Topalu - Viitorul Fîntînele 4-0 (C. Olteanu 72, Neacşu 80, M. Măciucă 82, T. Ioniţă 86); Ulmetum Pantelimon - Viitorul Tîrguşor 2-1 (Ghirvăsitu 52, 70 - Ilaşcu 19); Pescarul Ghindăreşti - Sportul Tortomanu 3-4 (Panfilov 26, N. Boboc 48, R. Nicolae 58 - M. Vasile 5, 43, 84, Agavriloaie 41); Ştef Serv Seimeni - Voinţa Valu lui Traian 1-1 (Ţîru 13 - Zimnea 69); SC Val Poarta Albă - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 6-0 (Gafu 21, 23, 66, D. Oprea 50, Lupuşoru 81, 85); Viitorul Vulturu - Pescăruşul Gîrliciu 0-4 (D. Răducan 55, Baba 75, I. Drăghici 88, 90). Clasament Nord: 1. Valu lui Traian 31p; 2. Siminoc 25p; 3-5. Poarta Albă, Pantelimon, Gloria Seimeni 19p.

SERIA SUD: Danubius Rasova - CSS Medgidia 4-1 (C. Matei 29, D. Matei 49, 64, N. Neagu 71 - Al. Bucur 67); AS Carvăn - Progresul Dobromir 8-1 (Geileanu 2, 49, N. Neagu 17, 84, A. Oprea 22, 34, 41, O. Memet 90 - Iomes 55); AS Independenţa - Sacidava Aliman 1-5 (Parfene 21 - C. Constantin 25, 28, M. Rizea 34, V. Ciobanu 64, Snacov 79; gazdele au depus contestaţie); Inter Ion Corvin - AS Ciocîrlia 4-2 (N. Ion 7, I. Stan 8, 9, Creţu 32 - I. Vasile 22, Nechifor 81); CSM II Medgidia Valea Dacilor - ELIF Fîntîna Mare 1-1 (Mincă 29 - Iusein 84; oaspeţii au depus contestaţie); Trophaeum Adamclisi - Viitorul Cobadin 1-2 (Ghinţuială 48 - A. Păcuraru 63, 80); CS II Peştera - Marmura Deleni 5-1 (Al. Mocanu 5, Ciutacu 37, I. Toma 55, 65, I. David 63 - Cl. Dan 40). Clasament Sud: 1. Carvăn 27p (10j); 2. Aliman 23p (10j); 3. Rasova 23p.

SERIA EST: Gloria II Albeşti Cotu Văii - CFR Constanţa 2-3 (S. Anghel 31, A. Enache 67 - Mara 27, S. Voicu 52, D. Rizea 74); Viitorul Cerchezu - Viitorul Mereni 0-2 (Slabu 40, M. Nedelcu 80); CS Agigea - Unirea Topraisar 5-1 (M. Cazacu 2, 45, Mitran 28, C. Miron 71, M. Nicolae 89 - Cr. Costea 38); Avîntul Comana - Vulturii Cazino Constanţa 1-0 (Benghea 76); CS II Eforie - Sparta II Techirghiol 3-1 (Buciumeaţă 69, Angelis 81, Smarandache 86 - Chifoi 16); AS Bărăganu - Fulgerul Chirnogeni 3-3 (V. Neagu 3, 83, Apetrei 78 - Cr. Dragomir 68, 78, 80); Luceafărul Amzacea - Recolta Negru Vodă 1-1 (Truşescu 66 - Sîrboiu 85). Clasament Est: 1. Agigea 30p; 2. Mereni 23p; 3. Amzacea 22p.

Clasamentele complete din cele trei serii ale Campionatului Judeţean pot fi consultate pe site-ul www.telegrafonline.ro, la secţiunea Rezultate sportive.