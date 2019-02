Vor rahat de câine în drum! Dispozitivele pentru deșeuri canine, atacate!

20:04:16 / 28 Ianuarie 2019

Nu se vrea ...

Consilierii locali trebuia sa voteze pentru camere de filmat si in mijloacele de transport si peste tot in oras Distrugerile, vandalismul sub nici o forma nu trebuiesc acceptate. Ati vazut foarte bine, autobuz nou vandalizat de un pustan care a vrut sa se distreze. Sa ne intrebam si de altele (statui furate sau vandalizate, banci distruse, autobuz nou mazgalit, scaunele in autobuz mâzgălite, seminte prajite pe jos in masinile de transport in comun, furturi in autobuz, etc etc. De ce nu se iau aceste masuri ? Si o sa vedeti o gramada de pustime pusa pe "distractii" sau locatari de Henri Coanda. Este adevarat, masura nu e vizata de instanta, nu e proba asa ca .....se poarta .......gratierea.