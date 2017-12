Vrei să investești la bursă? Uite cele mai bune pariuri din 2018

Sectorul energetic și cel bancar vor fi, anul viitor, printre cele mai atractive pentru investitorii la bursă, la fel ca și achiziția de acțiuni la companiile naționale, unde statul va păstra, cel mai probabil, decizia de a acorda 90% din proft drept dividende, potrivit analiștilor. Oficialul Tradeville Ovidiu Dumitrescu, spre exemplu, se așteaptă ca prețul în creștere al petrolului să facă mai atractiv sectorul energetic, și nu doar companiile producătoare, ci și pe cele care furnizează servicii în domeniu - „Uitându-ne la cerere și ofertă pe plan internațional, e de așteptat să nu mai vedem prea curând perioade cu prețul scăzut al petrolului, de 30 - 40 dolari pe baril. Astfel, companiile petroliere vor face profit și vor relua investițiile - vom vedea asta la Petrom, la Romgaz, dar și în serviciile conexe, la firme precum Dafora și Prospecțiuni“. De aceeași părere este și analistul senior la BCR, Mihai Căruntu, care amintește că în 2018 e de așteptat o decizie pozitivă a OMV Petrom și Exxon cu privire la investițiile în extracția de gaze naturale din Marea Neagră. Analiștii mai subliniază că bursa din România are un randament foarte bun al dividendelor, de circa 10%, comparativ cu Polonia (5% în ultimul an). În același timp, dobânda la un depozit bancar nou este de circa 0,75%. Desigur, investițiile la bursă presupun și riscuri mai mari. La rândul său, analistul Prime Transzaction Marius Pandele este de părere că sectorul bancar are un potențial mare, mai ales în contextul curent de creștere a dobânzilor, care aduc venituri mai mari bancherilor - „Și companiile de stat sunt un pariu bun, pentru că statul are în continuare nevoie de bani, iar memorandumul adoptat anul acesta, privind distribuirea a 90% din profit sub formă de dividende, va fi de actualitate și-n 2018. Randamentul Transgaz poate ajunge la 13%; la Romgaz, Nuclearelectrica și Petrom vorbim de 10 - 11%“. Nu-n ultimul rând, anul viitor se vor lista și alte firme la Bursa de Valori din București, sporind astfel numărul de oportunități de investiții.