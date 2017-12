Vreme deosebit de frumoasă, la malul Mării Negre!

Meteorologii anunță vreme deosebit de frumoasă pentru marți, 11 aprilie, la malul Mării Negre. Ne vom bucura din plin de razele soarelui; temperatura maximă va ajunge până la 21 de grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 5 - 8 grade C. Miercuri, 12 aprilie, mercurul din termometru va coborî până la 17 grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 5 și 8 grade C, potrivit meteorologilor. În această zi nu ne vom bucura prea mult de razele soarelui. În schimb, joi, 13 aprilie, se va încălzi din nou, va fi mult soare, iar temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 13 și 20 de grade C și minimele se vor situa între 6 și 9 grade C.