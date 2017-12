Vremea pe 3 zile, la Constanța: o zi cald, o zi frig! Cum va fi pe 1 aprilie?

Vremea la Constanța se menține frumoasă și joi, 30 martie, anunță meteorologii. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 14 și 19 grade C, iar minimele vor fi între 2 și 7 grade C. Vom avea parte, din nou, de mult soare. Vineri, însă, vremea schimbă foaia. Va fi soare, dar va fi frig. Mercurul din termometru va scădea până la 12 grade C, temperatura maximă, iar minimele se vor încadra în intervalul 0 și 3 grade C, potrivit meteorologilor. Prima zi a lunii aprilie aduce vreme frumoasă la malul Mării Negre. Față de ultima zi a lunii martie, vremea va cunoaște o ușoară încălzire; maximele vor fi cuprinse în intervalul 10 și 17 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 9 grade C. Meteorologii spun că vom avea parte și de mult soare.