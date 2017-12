Vremea rea ţine artiştii din ţară şi străinătate departe de scenă

Căderile abundente de zăpadă, asociate cu polei, ger şi vânt, ţin artiştii din ţară şi străinătate departe de Constanţa, şi în luna februarie. Astfel, la Casa de Cultură a Sindicatelor (CCS), în acest an, pe scenă nu a urcat decât „Spărgătorul de nuci” - pe 15 ianuarie - când vremea bună nu a pus câtuşi de puţin sub semnul întrebării turneul pe care Teatrul Rus de Operă şi Balet din Odessa l-a desfăşurat în ţară, în acea perioadă.

„HOINĂRIND PRINTRE AMINTIRI”, CU PIERSIC În luna februarie, primul eveniment artistic va fi recitalul actorului Florin Piersic „Hoinărind printre amintiri”. „Întâlnirea” cu celebrul actor a fost programată pe 12 februarie, după ce, iniţial, fusese stabilită pe 29 ianuarie, fiind reprogramată din cauza căderilor masive de zăpadă care au dus la închiderea mai multor drumuri naţionale. Pentru acest eveniment artistic, prin care se celebrează 76 de ani de viaţă şi 60 de activitate cinematografică şi teatrală ai îndrăgitului Florin Piersic, preţul unui bilet este de 50 de lei, fiind valabilă şi oferta „doi un bilet”, în limita locurilor disponibile.

„RYTHM OF THE DANCE” Celelalte trei evenimente care se găsesc pe agenda acestei luni sunt programate în cea de-a doua parte a lunii. Astfel, constănţenii care doresc să simtă „ritmul dansului” irlandez sunt invitaţi, pe 18 februarie, la un spectacol susţinut de Compania Naţională de Dansuri a Irlandei. Ora de începere a senzaţionalului „Rythm of the Dance” este 19.30, iar preţul biletelor este de 100, 150 şi 200 lei.

„CĂSĂTORIA” Pe 20 februarie, o „Căsătorie” de notorietate - imaginată de celebrul dramaturg rus Nikolai Vasilievici Gogol - va fi... oficiată pe scena Casei de Cultură, de la ora 19.00. Distribuţia spectacolului care se joacă cu succes, de ani buni, la Teatrul „Bulandra” din Capitală, în viziunea regizorului rus Yuri Kordonsky, este una de excepţie: Irina Petrescu, Mariana Mihuţ şi Victor Rebengiuc, cărora li se alătură Adreea Bibiri/Anca Androne, Cornel Scripcaru, Răzvan Vasilescu, Doru Ana, Ionel Mihăilescu, Marius Chivu, Ana Ioana Macaria şi Şerban Pavlu. Preţul unui bilet este de 80 de lei.

„DINEU CU PROŞTI” Luna februarie se va încheia, la Casa de Cultură, cu un... savuros „Dineu cu proşti”, în „meniul” căruia sunt incluse, din belşug, umorul şi buna dispoziţie. „Dineul” de neuitat al lui Francis Veber îi are în distribuţie pe Horaţiu Mălăele, Ion Caramitru - regizorul piesei care a preluat rolul interpretat de Şerban Ionescu, Medeea Marinescu, Alexandru Bindea, Costina Ciuciulică, Dorin Andone/Tomi Cristin şi Alexandru Georgescu.

„Dineul” este programat pe 27 februarie, de la ora 19.00, iar un bilet poate fi cumpărat la preţul de 80 sau 100 de lei.