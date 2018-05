Vremea se încălzește la Constanța, dar se anunță ploi!

Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii, la malul Mării Negre, dar nu vom scăpa de ploi, în următoarele 3 zile. Astfel, marți, 15 mai, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 12 și 15 grade C; vom vedea și razele soarelui printre nori. De miercuri, 16 mai, însă, nu trebuie să ne uităm umbrelele acasă. În această zi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 25 de grade C, iar minimele vor fi între 12 și 16 grade C. Joi, 17 mai, nu vor fi modificări prea mari ale vremii; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 13 și 16 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.