Warren Buffett și-a vândut o treime din participația la IBM

Miliardarul american Warren Buffett, care controlează fondul de investiții Berkshire Hathaway, a declarat că a vândut, pentru o sumă rezonabilă, un pachet de acțiuni deținut la International Business Machines (IBM), titrează Reuters.com. Acțiunile IBM au atins pragul de 180 dolari la 14 februarie și au ajuns la un maxim de 182,78 dolari în timpul tranzacționării din 16 februarie, după care au intrat într-un declin relativ accentuat și au închis joi la prețul de 159,05 dolari, la Bursa din New York. Warren Buffett a deținut aproximativ 81 milioane de acțiuni ale IBM, la sfârșitul lui 2016, și a vândut aproximativ o treime în primul și al doilea trimestru din acest an. „Nu apreciez IBM în același mod pe care l-am făcut acum șase ani, când am început să cumpăr acțiuni. Am reevaluat compania într-o anumită măsură. Este un jucător puternic, dar are concurenți pe măsură“, a spus Buffet.