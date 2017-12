Weekend plin cu activități cu caracter filantropic, la Constanța!

Weekend-ul 10/11 decembrie se anunță plin cu activități cu caracter filantropic, anunță reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului. Sâmbătă, 10 decembrie, IPS Teodosie va fi prezent în parohia „Schimbarea la față și Sf. Ioan Rusul” din Ovidiu. La ora 11.00 se va oferi o masă caldă pentru 40 de persoane nevoiașe din parohie și vor fi binecuvântate 20 de pachete cu alimente destinate persoanelor imobilizate pe caz de boală. Apoi, la Centrul de copii Casa „Viață nouă” din Ovidiu se va binecuvânta mâncarea pe care o primesc cei 20 de copii. La ora 12.30, la Centrul de îngrijire și asistență din Poarta Albă, parohia va oferi o masă caldă celor 140 de persoane vârstnice. Și duminică, 11 decembrie, acțiunile vor continua. Astfel, începând cu ora 9.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Ierarh Spiridon” din cartierul constănţean Inel II, lăcaș de cult care-și va serba ocrotitorul, Sf. Spiridon, pe 12 decembrie. Tot duminică, de la ora 16.00, ierarhul nostru va oficiaslujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța. Seara, de la ora 18.30, IPS Teodosie va fi prezent la Concertul caritabil de Crăciun, eveniment organizat la biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța (cartier Inel II, str. Ion Neculce, nr. 2 A). Concertul va fi susținut de către Grupul bizantin „Sf. Vasile cel Mare”, al parohiei „Sf. Vasile cel Mare” (dirijor: protopsalt prof. drd. Marian Bostan), având ca invitați Corul „Belcanto” al Școlii gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanţa (dirijor: ierodiac. prof. drd. Calinic Savin), Corul „Sf. Dionisie Exiguul” al Seminarului Teologic Ortodox din Constanța (dirijor: arhid. prof. Ioan Adrian Clinciu) și alți artiști. Cu banii strânși în urma concertului vor fi ajutate două surori, Daria-Maria, de 4 ani și 7 luni, și Diana-Georgiana Ardeleanu, de aproape 2 ani, ambele diagnosticate cu Hipoacuzie Neurosenzorială Bilaterală Profundă (Surditate). Diana-Georgiana are nevoie de proteze auditive, ce costă 8.000 lei, și tratament de specialitate, iar Daria-Maria are nevoie de continuarea tratamentului de logopedie și terapii de specialitate. ”Este al doilea an în care este organizat „Concertul caritabil de Crăciun” la biserica „Sf. Vasile cel Mare”. Toți colindătorii și copiii prezenți la concert vor primi cadouri pregătite de parohia „Sf. Vasile cel Mare””, anunță Arhiepiscopia Tomisului.

În prima zi a săptămânii, cu prilejul cinstirii Sfântului Ierarh Spiridon, Întâistătătorul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, începând cu ora 8.30. La ora 12.15, Arhiepiscopul Tomisului va merge la Căminul pentru persoane vârstnice din Constanța (str. Unirii), unde va oferi o masă de prânz celor 150 de persoane. La ora 16.00, IPS Teodosie îi va binecuvânta pe cei 13 copii și tineri (cu vârste între 1 și 28 ani) de la Fundația M.G.H. pentru copiii bolnavi de SIDA (Casa „Speranţa”, str. Prelungirea Liliacului nr. 12, km 4-5) și le va dărui jucării, rechizite, dulciuri, fructe și produse de igienă. Acțiunea este organizată de către parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena III” (Capela militară din Km 4-5) din Constanța, care colaborează cu Casa „Speranța” de zece ani.