Woody Allen, exclus din zona VIP de la Madison Square Garden

Cineastul american Woody Allen, suporter de o viaţă al echipei New York Knicks, a fost exclus din zona VIP a arenei pe care joacă această echipă de baschet, celebra Madison Square Garden, după ce a refuzat să participe la o campanie promoţională pentru postul TV al acestui complex cultural-sportiv. Woody Allen asista adeseori la meciurile pe care echipa New York Knicks le juca pe teren propriu şi avea acces la Suite 200, o zonă VIP de pe Madison Square Garden, în care patronul echipei, James Dolan, primeşte diverse vedete, înainte de începerea partidelor sau la pauzele acestora, alături de care serveşte gustări şi băuturi fine. Potrivit presei americane, James Dolan i-a retras cineastului american acest privilegiu, după ce Woody Allen a respins orice discuţii despre posibilitatea ca anumite fragmente din filmele sale să fie folosite de reţeaua de televiziune a complexului Madison Square Garden. Recent, directorii acestuia au achiziţionat drepturile de difuzare ale unora dintre filmele cineastului.

Woody Allen, în vârstă de 77 de ani, autorul filmului ”Annie Hall” din 1978, pentru care a fost recompensat cu două premii Oscar, la categoriile cel mai bun regizor şi cel mai bun scenariu original, a realizat peste 48 de filme într-o carieră de 58 de ani şi este cunoscut pentru personajele sale nevrotice şi comice, devenite o veritabilă marcă personală şi care sunt adeseori interpretate chiar de el. Cineastul american a câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original în 1986, pentru filmul ”Hannah şi surorile ei / Hannah And Her Sisters”, şi acelaşi premiu pentru filmul ”Miezul nopţii în Paris / Midnight in Paris” din 2011. Cel mai recent film al său, ”Blue Jasmine”, care spune povestea unei femei alcoolice suferind de o afecţiune mintală, rulează în prezent în cinematografele americane.