Yuanul este a patra cea mai utilizată monedă pentru plăți globale

Yuanul chinez a devansat yenul japonez în luna august, devenind a patra cea mai utilizată monedă pentru tranzacții financiare internaționale, arată un raport publicat marți de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication on Tuesday (SWIFT), transmite AFP.Potrivit datelor SWIFT, ponderea tranzacțiilor denominate în yuani (monedă cunoscută și sub denumirea renminbi) a ajuns în luna august la 2,79%, de la 2,34% în iulie, devansând yenul japonez cu 2,76%, care a căzut pe locul al cincilea. Primele poziții sunt ocupate în ordine de dolarul american, 44,82%, urmat de euro (27,20%) și lira sterlină (8,45%).

SWIFT subliniază că în trei ani, yuanul chinez a devansat șapte monede, în condițiile în care în luna august ocupa locul 12 în topul celor mai utilizate monede pentru tranzacții financiare mondiale cu o pondere de 0,84%. 'De asemenea, moneda chineză s-a afirmat drept monedă dominantă în finanțarea comerțului, după dolar' adaugă SWIFT.