Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România şi Fundaţia „Baylor Marea Neagră”, cu sprijinul Companiei Houston NPA, organizează „Ziua mamei cu hepatită”, pe 16 martie, la Centrul de Excelenţă din Constanţa, str. Prelungirea Liliacului nr.10, Km. 4-5 (în spate la Doraly). Evenimentul se adresează celor care vor să afle mai mult despre afecţiunile hepatice, care îşi doresc un copil, dar le este teamă pentru că au hepatită. Vor răspunde întrebărilor medici având diverse specialităţi: boli infecţioase, pediatrie şi obstetrică ginecologie. Afecţiunile hepatice constituie o problemă de sănătate cu implicaţii complexe: sociale şi economice. Statisticile arată că prevalenţa hepatitei cronice cu virus C în România este de 4,5%, iar cea a hepatitei cronice cu virus B de 6%. România ocupă primul loc în UE ca număr total de cazuri de hepatită C conform datelor de prevalenţă raportate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi locul patru ca rată a mortalităţii cauzate de afecţiunile hepatice: 44.5 decese la suta de mii de locuitori, în condiţiile în care media europeană este de 15 decese la suta de mii de locuitori. În ţară se află aprox. 10% din cele 12 milioane de persoane care se presupune că sunt infectate cu virusul hepatitei C în întreaga Europă. Această întâlnire face parte din Campania de informare desfăşurată de către Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (APAH România) pe parcursul lunii martie, în şase judeţe din ţară: Braşov, Arad, Constanţa, Cluj, Iaşi şi municipiul Bucureşti.