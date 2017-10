5 sfaturi despre alimentație

De-a lungul timpului s-au făcut atâtea studii despre mâncare, unele dintre ele cu rezultate atât de diferite încât deseori ne întrebăm ce putem să mai punem pe masă ca să fim sănătoşi. Cafeaua, carnea, vinul şi tot felul de alte ingrediente au fost recomandate pentru efectele lor binefăcătoare, după care s-a revenit cu îndemnul de a le evita pe cât de mult putem. Uneori distanţa dintre cele două constatări nu este atât de mare, astfel încât confuzia este imensă.

Potrivit siteului descopera.ro, câteva sfaturi care au rămas neschimbate de sute de ani, poate.

Alimentaţia trebuie să fie variată

Nu există niciun aliment care să îi asigure organismului toate cele 40 de nutrimente de care are nevoie. Varietarea este necesară pentru că este important să ingerăm proteine, carbohidraţi, grăsimi, vitamine şi minerale pentru a funcţiona la cote maxime. Toate ghidurile alimentare, de la primele lor apariţii, până azi fac această recomandare.

Mâncaţi fructe şi legume

Americanii au scos primul ghid alimentar în 1917 sub umbrela Departamentului pentru Agricultură şi Alimente şi încă de atunci au pus fructele şi legumele pe primul loc. Cercetările cu privire la efectele lor asupra organismului s-au intensificat de la an la an. Aproape toate au arătat că persoanele care consumă multe fructe şi legume au un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2, hipertensiune arterială, boli de inimă, demenţă, obezitate, chiar şi anumite tipuri de cancer.

Fibre în alimentaţie

Anii 80 au fost cei în care fibrele alimentare au devenit vedetele meniurilor. Încă de pe atunci, medicii spuneau că ajută la evitarea constipaţiei şi reduc riscul de cancer de colon. 40 de ani mai târziu nu s-a schimbat nimic cu privire la aceste recomandări. Efectele benefice ale fibrelor au fost studiate mai intens şi li s-au mai descoperit şi alte beneficii: previn bolile de inimă şi diabetul de tip 2.

Fără junk-food

Încă din 1940, junk food a fost un termen folosit de media pentru a descrie în mod negativ alimente precum prăjituri, bomboane sau sucuri carbo gazoase. Chiar de atunci mâncărurile de tip junk food erau asociate cu problemele de sănătate. În 1979 un ghid elaborat de autorităţile din SUA recomanda limitarea consumului de junk food pentru că aduce un aport mare de calorii, zaharuri şi grăsimi şi nu are nicio valoarea nutriţională. În 2017 nu s-a schimbat nimic.

Ai grijă cu consumul de alcool

În urmă cu 40 de ani, medicii recomandau celor care vor să bea un pahar de alcool să o facă fiind moderaţi. Prim cumpătare aceştia înţelegeau o porţie pentru femei şi două pentru bărbaţi. O porţie înseamnă 330 ml bere, 140 ml vin sau 50 ml tărie. Depăşirea acestor cantităţi este sinonimă cu riscul de afecţiuni hepatice, obezitate şi cancer.