A fugit de închisoare după o condamnare pentru tentativă de omor!

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Constanța, a fost căutat până și în gaură de șarpe de polițiști! După o lungă anchetă și urmăriri ca-n filme, oamenii legii l-au depistat pe cel care a primit un mandat de executare a pedepsei de trei ani și cinci luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor. În noaptea de miercuri spre joi, individul a fost prins de ofițerii Serviciului de Investigaţii Criminale. Infractorul deosebit de periculos a fost săltat și dus de urgență, sub escortă, acolo unde îi era locul - la Penitenciarul Poarta Albă. Joi, polițiștii constănțeni au mai prins doi bărbați condamnați la închisoare. În primul caz, oamenii legii l-au identificat pe un tânăr în vârstă de 29 de ani, pe numele căruia instanţa de judecată a emis un mandat de executare a pedepsei de cinci ani de închisoare pentru infracţiuni informatice. În aceeași zi, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale l-au prins pe un individ în vârstă de 24 de ani care trebuia să execute pedeapsa de un an, șase luni și 40 de zile pentru furt calificat. Cei doi au fost arestați și duși la Penitenciarul Poarta Albă.

