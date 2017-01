Academia Hagi, campioana județului Constanța la juniori C

Marţi seară, pe terenul sintetic al Stadionului „Farul”, s-a disputat partida decisivă pentru stabilirea campioanei judeţului Constanţa la juniori C (jucători născuţi după 1 ianuarie 2001). Duelul dintre Academia Farul şi FC Viitorul s-a încheiat cu succesul categoric al formaţiei oaspete, pregătită de Aurelian Despa, scor 6-1 (Alexandru Negrean 4, Aron Girsik, Răzvan Matiş / Bogdan Vișan). Înaintea acestui meci, FC Viitorul avea un avans de trei puncte în clasament, diferenţă făcută de meciul din tur, când jucătorii Viitorului s-au impus pe teren propriu cu 2-1. În urma acestei victorii, FC Viitorul a devenit campioana judeţului Constanţa şi va evolua în fazele superioare ale Campionatului Naţional rezervat juniorilor C. FC Viitorul U15 a dominat campionatul juniorilor C de o manieră impresionantă, înregistrând 22 de victorii din tot atâtea posibile, cu un golaveraj de 201-3!

JUNIORII B DE LA FC VIITORUL, ÎN SEMIFINALELE LIGII ELITELOR

Juniorii B ai formaţiei FC Viitorul şi-au asigurat calificarea matematică în semifinalele Campionatului Ligii Elitelor Under 17 cu două etape înaintea finalului sezonului regulat. În etapa a 20-a a campionatului Seriei Est, jucătorii pregătiţi de Nicolae Roşca au învins, cu 3-0 (Radu Boboc, Romeo Bănică, Cosmin Tucaliuc), pe terenul formaţiei ACS Performer.

TURNEUL ZONAL AL JUNIORILOR E, LA OVIDIU

Joi, vineri și sâmbătă, pe stadionul „Orăşenesc” din Ovidiu, se va desfășura turneul zonei a 7-a a Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor E (jucători născuţi după 1 ianuarie 2005). Iniţial, la startul turneului ar fi trebuit să se alinieze cinci formații, însă Petrolul Ploieşti şi-a anunţat absenţa, astfel că programul a suferit modificări. În aceste condiţii, vor participa echipele FC Viitorul, Unirea Slobozia, Concordia Chiajna și Dunărea Călărași, care vor juca în sistem campionat, fiecare cu fiecare. Juniorii E de la FC Viitorul sunt antrenaţi de Florin Burcea şi au obţinut dreptul de participare după ce au devenit campionii judeţului Constanţa.

Programul turneului - joi, 12 mai, ora 16.00: Concordia Chiajna - Dunărea Călăraşi, ora 17.00: Unirea Slobozia - FC VIITORUL; vineri, 13 mai, ora 10.00: Concordia Chiajna - Unirea Slobozia, ora 11.00: FC VIITORUL - Dunărea Călăraşi; sâmbătă, 14 mai, ora 10.00: Unirea Slobozia - Dunărea Călăraşi, ora 11.00: FC VIITORUL - Concordia Chiajna. Prima clasată va obține calificarea la turneul semifinal, programat în perioada 2-5 iunie.