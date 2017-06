Actorul britanic Daniel Day-Lewis, interpret de excepție al lui Lincoln, împlinește 60 de ani

Actorul britanic Daniel Day-Lewis, de trei ori distins cu premiul Oscar pentru cea mai bună interpretare masculină, s-a născut la 29 aprilie 1957, la Londra. Este fiul renumitului poet irlandez Cecil Day-Lewis, cunoscut sub pseudonimul Nicholas Blake, și al actriței Jill Balcon și nepot al lui Sir Michael Balcon, personalitate importantă a cinematografiei britanice, director al renumitelor studiouri Ealing, potrivit site-ului www.imdb.com. Interpretarea remarcabilă a personajului Christy Brown, din filmul ''My Left Foot'' (regia Jim Sheridan, 1989), care i-a adus actorului numeroase premii, printre care premiul BAFTA, dar și primul Oscar din carieră pentru cel mai bun actor în rol principal.

Daniel Day-Lewis este cunoscut pentru faptul că-și însușește rolurile în care joacă pe toată perioada filmărilor, în viața sa de zi cu zi, nu numai pe platourile de filmare, conform site-urilor www.biography.com și www.hollywood.com. După succesul din filmul ''My Left Foot'', a revenit la teatru, pentru un ultim rol la Teatrul Național, cel al lui Hamlet. A mai jucat în ''The Age of Innocence'' (regia Martin Scorsese, 1993) și ''The Crucible'' (regia Nicholas Hytner, 1996). Pe platourile de filmare la cel din urmă, a cunoscut-o pe Rebecca Miller, fiica dramaturgului Arthur Miller, cu care s-a căsătorit în 1996 și cu care are doi copii, pe Ronan Cal Day-Lewis și pe Cashel Blake Day-Lewis. Actorul mai are un fiu mai mare, pe Gabriel Cane Adjani, din relația anterioară cu actrița Isabelle Adjani. În 1997, după ce s-au încheiat filmările la ''The Boxer'', Day-Lewis s-a retras din lumina reflectoarelor, în Italia, pentru a reveni, în 2002, cu rolul lui Bill Măcelarul din filmul lui Martin Scorsese ''Gangs of New York'', care i-a adus un nou premiu BAFTA pentru cel mai bun actor și o nouă nominalizare la Premiul Oscar. În anul 2007, actorul oferă o nouă interpretare de excepție, de data aceasta în filmul ''There Will Be Blood'', în regia lui Paul Thomas Anderson, care îi aduce un nou premiu BAFTA și cel de-al doilea Premiu Oscar din carieră, la categoria cel mai bun actor într-un rol principal. În 2012, actorul reușește un alt rol de excepție, de data aceasta interpretându-l pe Abraham Lincoln, unul dintre cei mai iubiți președinți americani, în filmul ''Lincoln'', în regia lui Steven Spielberg. Acest rol i-a adus premiul BAFTA și cel de-al treilea premiu Oscar pentru cel mai bun actor principal, în anul 2013.

În cadrul unei ceremonii care a avut loc în noiembrie 2014, la Palatul Buckingham, Sir Daniel Day-Lewis a fost distins cu titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, de către Ducele de Cambridge, notează site-ul telegraph.co.uk.