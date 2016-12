Ascunzători în Belgia ale teroriştilor, identificate de anchetatori

Trei ascunzători - un apartament la Schaerbeek, unul la Charleroi şi o casă la Auvelais - au fost închiriate în Belgia, sub identităţi false, şi folosite înainte de măcel de către autori ai atacurilor islamiste de pe 13 noiembrie de la Paris şi Saint-Denis, relatează La Dernière Heure (DH) online. Dezvăluirea a fost făcută miercuri de către Parchetul federal, care a prezentat situaţia anchetei, precizează cotidianul belgian.

La Charleroi, pe strada Fort, apartamentul a fost închiriat sub falsa identitate Ibrahim Maaroufi, pe 3 septembrie, pentru o perioadă de un an. O percheziţie efectuată pe 9 decembrie nu a depistat nicio urmă de arme sau explozivi. Amprentele digitale atestă, în schimb, că prin apartament au trecut Bilal Hadfi, unul dintre cei trei kamikaze care s-au detonat la Stade de France, şi Abdelhamid Abaaoud. Informaţia este importantă deoarece arată că Abaaoud - belgianul de origine marocană considerat liderul operaţional al atacurilor de pe 13 noiembrie, ucis pe 18 noiembrie de către forţele franceze de securitate în asaltul de la un apartament închiriat la Saint-Denis - s-a aflat în Belgia înainte de atacuri. Serviciile de informaţii credeau că acesta s-a ascuns în Siria după anihilarea celului jihadiste de la Verviers, în urmă cu un an. El a fost condamnat, în contumacie, în iulie, la 20 de ani de închisoare.

La Schaerbeek, pe strada H. Bergé, apartamentul a fost închiriat sub falsa identitate Castillo Fernando, pe 1 septembrie, de asemenea pentru o perioadă de un an. O percheziţie efectuată pe 10 decembrie a permis să fie descoperit material pentru pregătirea explozivilor, un cântar de precizie, urme de peroxid de acetonă (TATP), centuri pentru explozibili şi o schiţă de mână în care este prezentat un personaj care poartă o centură la brâu. Amprente au permis să se stabilească faptul că Salah Abdeslam şi Bilal Hadfi au fost în acest apartament.

La Auvelais, la aproximativ 60 de kilometri sud de Bruxelles, o casă a fost închiriată, pe strada Radache, sub falsa identitate Soufiane Kayal, pe 5 octombrie, tot pentru o perioadă de un an. "Această falsă identitate a fost utilizată de una dintre cele două persoane pe care Salah Abdeslam s-a dus să le caute la Budapesta pe 9 septembrie 2015", precizează parchetul în comunicat, citat de site-ul RTL.fr. În urma unei percheziţii, pe 26 noiembrie, în această casă nu s-au găsit urme de arme sau explozivi, potrivit DH.be.

Parchetul precizează că cele trei chirii şi garanţii au fost plătite proprietarilor în numerar. Identificarea acestor ascunzători permite autentificarea parcursului teroriştilor. Fraţii Abdeslam ar fi plecat de la Molenbeek-Saint-Jean la Charleroi pe 12 noiembrie. Ei i s-ar fi alăturat lui Abaaoud şi ar fi rămas acolo până pe 13 septembrie, către ora locală 16.00 (17.00, ora României), după care ar fi plecat către Paris pentru a comite aceste atacuri coordonate. Potrivit Parchetului, automobilul marca Seat Leon, care a fost folosit în transportarea "ucigaşilor de la terase", la Paris, dar şi un automobil marca BMW, închiriat de către inculpatul B. Mohamed, au trecut prin apropierea celor trei ascunzători.