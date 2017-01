„Brânza de la Brădet și carnea de pui nu sunt sursa îmbolnăvirii copiilor“

13:07:07 / 10 Martie 2016

Foarte multe din produsele zise alimentare in schimb,induc noli grave tuturor,iar copiilor le scade semnificativ media de viata. Acolo nu se umbla,pentru ca e vorba de niste companii care dau spagi sub diverse forme,mai mult ca sigur. Si sprijinul politic pentru cei care nu se opun alimentatiei nesanatoase ,e tot o forma de spaga,una data criminalilor care ucid viitorul tarii. Nimic despre asta,doar reclame la cacaturi ca Oreo,margarine,bauturi chimice zise racoritoare,salamuri si pateuri chipurile tradtitonale ardelenesti dar pline de chimicale traditional importate,care ucid lent si sigur. Anchete?! Pai nu,ce sunt astia nebuni sa-si piarda sursele de papica bun si bio in schimbul mortii generatiilor viitoare?