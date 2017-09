Când se anunță 36 de grade C pe litoral?

Meteorologii anunță din nou, după doar o zi de respiro, temperaturi extrem de ridicate pe litoral. Astfel, miercuri, 9 august, sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 27 și 32 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 19 și 24 de grade C. Pentru joi, 10 august, mercurul în termometru va mai urca; maximele vor fi cuprinse între 29 și 35 de grade C, iar minimele vor fi între 20 și 25 de grade C. Vineri, 11 august, maximele vor ajunge la 36 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 19 și 26 de grade C.

ÎN ȚARĂ! Menționăm că meteorologii anunță noi coduri de caniculă în țară. Astfel, miercuri, 9 august, valul de căldură se va extinde în jumătatea de vest a teritoriului, iar în Banat, Crişana, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei, vremea va fi caniculară și disconfortul termic în accentuare, fiind emis cod galben. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unităţi și local îl va depăși ușor. Temperaturile maxime se vor situa frecvent între 35 și 37 de grade C și izolat în Câmpia de Vest vor atinge 38 de grade C, iar minimele nocturne nu vor coborî sub 20 de grade. Joi, 10 august, valul de căldură se va intensifica și va cuprinde cea mai mare parte a țării, fiind emis cod portocaliu. Astfel, în zonele joase de relief din vest și local din centru și sud, vremea va fi caniculară, iar ITU va atinge și depăși pragul de 80 de unităţi. Minimele nocturne nu vor coborî, în general, sub 20 de grade, iar în Dealurile de Vest vor fi de 24 - 25 de grade C. În județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor disconfortul termic va fi accentuat și se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 37 și 39 de grade C.