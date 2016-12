Stevie Wonder a devenit tată a noua oară. Cântărețul de 64 de ani și partenera lui, Tomeeka Bracy, și-au mărit familia cu micuța Nia, care s-a născut la 17 decembrie, informează The Hollywood Life, preluat de 7sur7.be. Este al doilea copil al celor doi, Wonder având încă șapte din relații anterioare. 'Vom avea o fetiță minunată, care se va naște în decembrie și se va numi Nia, care înseamnă «țel»', declara recent cântărețul în revista Us Weekly.