Cătălina Ponor a primit drapelul României de la președintele țării

Lotul olimpic al României a fost primit joi seară, la Palatul Cotroceni, de către președintele României, Klaus Iohannis, înaintea de plecarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, programate în perioada 5-21 august. Îmbrăcați în costumele oficiale de prezentare, 60 de sportivi din totalul de 98 care vor reprezenta România la competiția din Brazilia au ascultat mesajul președintelui: „Vreau să știți că întreaga ţară vă este alături şi vă susține. Sunteți cei mai buni, iar eu vă încurajez să arătați asta. Este simplu: fiți voi înșivă, trăiți-vă visul la Rio și nu uitați niciun moment că milioane de români vă susțin de acasă! Îndrăzniți să scrieți istorie!”.

Cel mai emoționant moment l-a reprezentat ceremonia de predare a drapelului tricolor, care i-a fost înmânat de către Klaus Iohannis gimnastei constănțene Cătălina Ponor, cea care va fi portdrapelul României la ceremonia de deschidere a JO 2016. „Mă simt onorată și încântată că am primit acest steag. Sper să îl reprezint cu demnitate și cu capul sus. Să dea Dumnezeu ca toți să reușim să aducem medalii pentru această țară. Nu am avut emoții la primirea drapelului. E normal să fii fericit și să te bucuri de moment. Președintele ne-a transmis să onorăm acest steag. Voi încerca și voi face tot posibilul să urc acest steag pe cea mai înaltă treaptă. Mă voi lupta pentru o medalie. Noi avem o obligație pentru drapel și România. Sper să fim răsplătiți la Rio așa cum trebuie”, a explicat tripla campioană olimpică, adăugând că nu se teme de virusul Zika, din cauza căruia s-a retras tenismena constănțeană Simona Halep: „Eu am mai fost în Brazilia, dacă era să iau acest virus îl luam atunci. Actele de terorism te pot speria un pic. Zika este, în aceste condiții, undeva la degetul mic. Eu îmi doresc să mergem acolo toți fără nicio teamă și să dea Dumnezeu să nu existe niciun fel de probleme. Să nu ne gândim la lucruri negative”. Alături de Ponor, la ceremonie au asistat și ceilalți constănțeni care vor merge la Rio, atleta Cristina Bujin, campioana europeană la tenis de masă Eliza Samara și cei doi antrenori ai loturilor feminin și masculin de tenis de masă, Viorel Filimon, respectiv Andrei Filimon. Singurul absent a fost tenismenul Horia Tecău, aflat la un turneu în SUA.

MÂNDRIE ȘI OPTIMISM PRINTRE TRICOLORI

Momentul a fost primit cu emoție și de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Alin Petrache. „Primim misiunea onorantă de a duce tricolorul la cea mai înaltă competiție sportivă a lumii, Jocurile Olimpice. În fiecare clipă ne-am reiterat promisiunea de a fi cei mai buni, de a lupta până la capăt pentru România. Jocurile Olimpice din Brazilia încununează eforturile noastre și trebuie să ne unească pe noi, românii. Acești sportivi poartă în inimă o nație întreagă. Evoluează cu gândul la ea. Plecăm la o nouă ediție a Jocurilor Olimpice pentru a demonstra lumii încă o dată că România contează, că valorile românești autentice se păstrează și se transmit nealterate generațiilor următoare”, a spus conducătorul delegației tricolore. „Plecăm la Rio cu o stare foarte bună, ne-am pregătit foarte bine în perioada aceasta. Eu am așteptat opt ani pentru a participa la încă o ediție a Jocurilor Olimpice. Abia aștept să ajung acolo, sunt nerăbdător să încep competiția. Avem două săptămâni pentru a da tot ce avem mai bun din noi”, a adăugat gimnastul Marian Drăgulescu.

După înmânarea drapelului au urmat jurământul olimpic al sportivilor, depus de judoka Andreea Chiţu, jurământul olimpic al antrenorilor, asumat de către antrenorul de canotaj Mircea Roman, și cel al arbitrilor, rostit de arbitrul de scrimă Marius Florea.

Citește și:

Obiectiv îndrăzneț pentru delegația olimpică a României

Ținută elegantă pentru olimpicii români

Atleții Mihai Donisan și Nicolae Soare, reincluși în delegația României

Constanța a rămas cu patru sportivi la JO 2016