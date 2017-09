Cătălina Ponor şi Răzvan Florea, printre cei 10 tineri remarcabili ai Constanţei nominalizaţi de JCI în proiectul TOYP!

JCI Constanţa anunţă încheierea etapei de nominalizare a tinerilor remarcabili din cadrul proiectului internaţional TOYP (Ten Outstanding Young Persons) 2017.

După o perioadă de două luni în care s-au primit şi analizat cu atenţie propuneri pentru nominalizarea în prestigiosul program, JCI Constanţa anunţă cu mândrie cei 10 tineri selectaţi pentru a reprezenta valorile constănţene în competiţia JCI TOYP România 2017:

1. Cătălina Ponor - Categoria Autodepăşire - multiplu campion olimpic la gimnastică şi antreprenor local

2. Răzvan Florea - Categoria Economie, afaceri, antreprenoriat - multiplu campion olimpic la înot şi antreprenor local

3. Elif Memet - Categoria Academic – olimpic la ştiinţe economice şi cercetare, studentă la Universitatea Columbia din SUA

4. Alina Pătrăhău Vasea - Categoria Umanitar, voluntariat – fondator al Asociaţiei “Dăruieşte Aripi” ce a redat şansa la viaţă unui număr impresionant de copii, cazuri medicale grave

5. Radu Vasile - Categoria Umanitar, voluntariat – primul programator nevăzător din România şi iniţiator a numeroase programe de sprijin şi integrare socială şi profesională a tinerilor nevăzători din ţară

6. Celine Ali - Categoria Cultural – artist plastic cu participări internaţionale şi realizator de lucrări plastice originale pentru nevăzători

7. Diana Stănculescu - Categoria Moral, protejare mediu – activist în domeniul protecţiei mediului şi a animalelor

8. George Chichirim - Categoria Academic – olimpic la informatică şi co-fondator a două programe de sprijin a comunităţilor tinerilor informaticieni din ţară

9. George Andrei Popescu - Categoria Politic, Juridic, Guvernamental – primul consilier local independent şi activist social

10. Paul Haidu-Gerea - Categoria Academic – olimpic la chimie şi cercetare ştiinţifică

Aceşti tineri - prin realizările lor excepţionale - constituie veritabile modele pentru generaţiile din care fac parte. Sunt tineri care excelează în unul sau mai multe domenii de activitate, sunt tineri care povestesc despre ce au mai făcut în ultima perioadă folosind verbe precum: am iniţiat, am aplicat, am fondat, am cercetat, am patentat… şi o fac cu modestia firească a lucrurilor ce trebuie făcute.

Ne bucurăm să avem astfel de oameni printre noi, în ţara noastră şi în oraşul nostru, iar prin nominalizarea în proiect le asigurăm încrederea şi susţinerea publică de care au nevoie pentru a continua să performeze în domeniile lor de activitate, aducându-şi contribuţia personală în comunitatea locală şi nu numai, continuând astfel să ne inspire.

Ten Outstanding Young Persons of the world sau pe scurt "TOYP" este un proiect prin intermediul căruia tinerii care merită recunoaștere publică pentru munca lor şi contribuţia la dezvoltarea comunităţii, sunt promovaţi spre a deveni modele pozitive pentru generațiile din care fac parte.

Din 1983, JCI a premiat în cadrul proiectului aproape 300 de persoane din 57 de naţiuni. Printre persoanele premiate de-a lungul timpului se numără personalităţi bine cunoscute precum: John F. Kennedy, Henry Kissinger, Elvis Presley, Jackie Chan, Wayne Gretzky şi multe altele, toate premiate înainte de vârsta de 40 şi înainte de a fi atins o recunoaştere la scară largă. Tinerii selectaţi în cadrul TOYP au continuat să reprezinte adevărate modele pentru tinerii din întreaga lume, performând în domeniile în care au fost nominalizaţi.

Detalii despre proiect la nivel naţional: http://toyp.jciromania.ro/