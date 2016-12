Ce s-a întâmplat cu cronometrele semafoarelor din Constanța

08:37:27 / 21 Noiembrie 2016

cronometre stradale

Nici o imbunatatire a vietii in orasul Constanta. Se iau numai decizii timpite. Nici nu e de mirare daca te uiti cine e in conducerea primariei.Numai unul care are probleme cu capul poate spune ca este mai bune fara cronometre. As propune ca in caz de accidente cei care au hotarit scoaterea cronometrlor sa plateasca material si penal pentru punerea in pericol a vietii cetatenilor. Bineinteles ca si aici trenuie sa fie iar o minarie. Un nou subiect pentru DNA. Nu se invata minte, n-au vazut ce s-a intimplat cu Mazare si Constantinescu? Ar trebui protestat vehement pe tema cronometrelor. Politia circulatiei de ce nu ia atitudine? Probabil ca lor le convine ca vor avea activitate si vor da amenzi.