Cel puţin 19 morţi în urma viscolului Jonas din SUA

Cel puţin 19 persoane au murit, iar alte zeci de mii sunt fără electricitate în urma viscolului produs în sud-estul, nord-estul şi centrul SUA, stratul de zăpadă atingând aproape 90 de centimetri în unele zone. În oraşul New York, stratul de zăpadă atinge 68 de centimetri, fiind un record după anul 1869. La periferia oraşului Washington, nivelul zăpezii este de 89 de centimetri, potrivit Institutului Meteorologic american. 13 persoane au murit în accidente rutiere produse pe fondul vremii nefavorabile în statele Arkansas, Carolina de Nord, Kentucky, Ohio, Tennessee şi Virginia. O persoană a decedat în Maryland, iar trei în oraşul New York, în timp ce înlăturau zăpada. Alte două persoane au murit de hipotermie în statul Virginia. Circa 10.000 de curse aeriene au fost anulate vineri, sâmbătă şi duminică dimineaţă, pe Coasta de Est a SUA, din cauza furtunii Jonas, cu rafale de vânt de până la 70 de km/h. Circulaţia metrourilor în oraşul New York a fost perturbată de viscol. Starea de urgenţă a fost decretată în statele americane Georgia, Tennessee, Pennsylvania, Maryland, Kentucky, Carolina de Nord, New Jersey, New York, Virginia şi Virginia de Vest, iar zeci de mii de locuinţe au rămas fără electricitate.

ȘI-A ÎMPUȘCAT SALVATORII Un bărbat care rămăsese blocat cu maşina, din cauza zăpezii, pe o şosea din statul american Carolina de Nord a deschis focul cu o armă semiautomată spre localnicii care veniseră să îl ajute, omorând un tânăr de 26 de ani, informează ABC News. Marvin Lee, de 27 de ani, derapase şi rămăsese blocat cu maşina, din cauza zăpezii, pe o şosea din localitatea Charloltte, în comitatul Catawba (Carolina de Nord). Câţiva localnici s-au apropiat de maşină pentru a o scoate din zăpadă. Însă şoferul, care era în stare de ebrietate ori sub influenţa drogurilor, a ieşit brusc din vehicul şi a deschis focul cu o armă semiautomată spre salvatorii săi. ”Individul a deschis focul şi a rănit un alt bărbat, care s-a prăbuşit. A mers după el şi l-a ucis”, a declarat şeriful local. Bărbatul ucis este Jefferson Heavner, de 26 de ani.

