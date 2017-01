Viscol puternic pe coasta de est a SUA

O furtună de zăpadă va afecta estul SUA la sfârşitul acestei săptămâni, stratul de zăpadă putând atinge până la 60 de centimetri în special în Washington DC, unde a fost instituită stare de urgenţă, iar serviciile de transport au fost suspendate în weekend. Aproximativ 15 state din zona vizată de furtuna botezată Jonas, adică vreo 50 de milioane de persoane, au primit avertismente privind condiţiile meteorologice nefavorabile. Viscolul ar putea afecta districtul Columbia, care include și capitala Washington, dar şi Maryland, North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Virginia. Și celebrul cartier Manhattan din New York are avertizare de vânt puternic și ninsoare, după ce, în iarna aceasta, New York-ul a fost ocolit de zăpadă, fiind afectat doar de câteva episoade trecătoare de ger puternic. Populația a fost sfătuită să își facă provizii pentru cel puțin o săptămână, motiv pentru care rafturile supermarketurilor s-au golit de produse de maximă necesitate. Vremea rea a făcut deja victime în statele Maryland, North Carolina și Tennessee, unde doi șoferi și un pieton au murit în accidente rutiere provocate de gheața de pe carosabil.

