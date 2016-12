Cele mai trăsnite metode de a ascunde țigări de contrabandă! Polițiștilor nu le-a venit să creadă!

16:59:00 / 09 Octombrie 2015

Contrabanda

In Tomis III merge piata neagra continuu...nu a fost zi in care sa nu trec pe acolo si sa nu aud de undeva strigandu-se "tigari,tigari, tigari". Odata era o duduie careia i se vedeau "obrajorii" la spate,ea cu mana in blugi pana la cot...ma gandeam ca-si ridica femeia lenjeria intima sau si-o aranja mai bine...cand colo,ce sa vezi?! Scoate un baxulet de tigari slim. Am trecut pe langa ea mirandu-ma,cum naiba de i-a incaput? Alta data,surprind o discutie intre niste tuciurii... Tuciuriul nr.1 ii spune tuciuriului nr.2: -Ti-ai trimis cadanele in fata,haa? Tuciuriul nr.2 ii raspunde tuciuriului nr.1: -Pai alea (tigarile,adica) miros a p***a si se vand mai repede... Iar acum va intreb pe dumneavoastra,de ce pe-aia nu-i prinde nimeni?!