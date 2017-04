Colțul Troll-ului - Dracul din gospodărie se ascunde în detalii

Ministrul Finanțelor încercând să explice care-i treaba cu impozitul pe gospodărie seamănă cu un urs panda pus să convingă o rață de la zoo că pisica lui Schroedinger este și nu este o idee bună. Paralelismul cu subiectul e scuzabil în cazul ursului. Când vine vorba de șeful Finanțelor unei țări, însă, pretențiile sunt altele. Ce-nseamnă, însă, impozit pe gospodărie sau globalizare a veniturilor? OK - acum particularii plătesc impozit unic de 16% pe venit, plus CAS și CASS. Din 2018 (poate), la început de an, fiecare persoană vizată (activități independente etc.) estimează venituri și cheltuieli. La final de an, se face un calcul - diferențele cu plus sau cu minus înseamnă, după caz, plăți suplimentare la buget sau restituiri de bani (ori, la cererea contribuabilului, compensări cu impozite și taxe viitoare). Cu cât cheltuielile sunt mai mari în raport cu veniturile, cu atât netul este mai mic și, deci, impozitul este mai mic. Aici apare interesul contribuabilului de a contabiliza și oficializa TOATE cheltuielile, ceea ce se traduce, după modelul american, într-un grad mai mic de evaziune fiscală. Guvernul Grindeanu vrea să extindă acest sistem la TOȚI salariații. Explică mai mult avocatul Gheorghe Piperea - „În prezent, deşi ei plătesc un impozit de 16% pe venit, nu se preocupă de aceste plăţi la buget, întrucât patronul le face pentru ei, prin reţinere la sursă. De aceea nu se negociază un salariu brut, ci unul net, care nu este întotdeauna trecut în totalitate pe cartea de muncă. În România, salariile nefiscalizate reprezintă 15% din PIB, conform Eurostat. Evident, ei nu au nicio motivație de a strânge toate cheltuielile de peste an (facturi la utilități, hrană, îmbrăcăminte, sănătate, meditații, bonă, femeie de serviciu etc.), pentru că nu sunt deductibile“. Ce-ar urma? Păi s-ar impozita TOATE veniturile, dar taxa s-ar reduce de la 16 la 10% dacă venitul pe gospodărie (medie aritmetică a tuturor lefurilor) sare de 2.000 lei; dacă rezultatul e mai mic de 2.000 lei, scapi de impozit. Tot pe gospodărie s-ar centraliza și cheltuielile, iar ele ar fi considerate deductibile dacă au avut legătură cu întreținerea și confortul familiei (vezi lista de mai sus). Singura chichiță este că trebuie să te înregistrezi la ANAF ca gospodărie. E un proces cât de cât complicat acum, dar, dacă globalizarea veniturilor vede lumina zilei, ar putea fi simplificat.