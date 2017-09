Constanţa, capitala de vară a ţării. Autorităţile, complet depăşite de situaţie!

Nemulțumiri cu duiumul ale reprezentanților Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), la întâlnirea de marți, 1 august, cu participarea agenților economici și a reprezentanților autorităților locale. Președintele FPTR, Mohammad Murad, a declarat că statul român gestionează „poate cu indiferență, neglijență” probleme importante pentru acest domeniu, dând exemplu Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța, unde turiștii cu probleme medicale „sunt nevoiți să aștepte șapte-opt ore pentru a fi consultați”. ”Dacă sunt probleme ce privesc autoritățile publice locale, pe partea noastră a hotelierilor suntem mult mai bine pregătiți. (...) Dar ce facem cu iluminatul public care nu ne aparține, cu spațiile verzi? Sunt foarte multe probleme care poate ne privesc pe noi. Mi se pare corect ca cetățeanul să fie tratat corect și din punct de vedere turistic, dar și din alte puncte de vedere, transport, sănătate etc. (...) De ce nu vedem noi lucrurile și din punctul de vedere al obligațiilor pe care le are statul și care este mult în urmă. Problema unui spital nou în Constanța nu este doar urgentă, ci vitală. Noi am avut contracte cu externul, în care am fost întrebați ce unități sanitare sunt în județul Constanța. (...) Cade și energia electrică, nimeni nu răspunde, avem foarte multe. (...) Voi vedeți ce are mediul privat, dar să vedeți și câte probleme sunt acolo, în gestiunea statului”, a spus Mohammad Murad, citat de Agerpres. Prezent la discuții, senatorul PSD Nicolae Moga a subliniat că SCJU se confruntă cu serioase probleme în special în sezonul estival. El a venit cu o situație concretă: ”În iulie au fost la UPU Constanța, singura Unitate de Primiri Urgențe, pentru că Spitalul Mangalia are un CPU (centru primire urgențe), Spitalul Cernavodă are un fel de CPU. Din cele 11 unități spitalicești este singura care funcționează. Total prezentări la UPU în iulie, 12.795, dintre care 2.451 de copii. SCJU are 1.200 de locuri. Internări - 3.141, din care 653 de copii. Cu 70% din ambulanțe cu peste un milion de kilometri, cu un minus de 20 de doctori de urgență. (...) Constanța este capitala de vară a României și este obligată să asigure asistența medicală atât a turiștilor, cât și a constănțenilor”, a susținut parlamentarul. Președintele FPTR i-a menționat acestuia că prioritățile oricărei țări ar trebui să fie domeniile cu privire la sănătate și educație. ”Astfel de dezbateri sunt eficiente, atât pentru mediul de afaceri cât și pentru autoritățile publice ale căror decizii produc efecte directe în turismul românesc. Mi-aș fi dorit, însă, ca interesele personale să fie înlocuite cu cele ale întregii industrii, iar discuțiile să fie canalizate pe identificarea unor soluții unitare, pe care să le aplicăm prin măsuri reale și concrete. Cred într-o Asociație de Dezoltare Intercomunitară și îmi doresc o viziune pe termen lung pentru promovarea brandului DOBROGEA. Sunt sigură că prin eforturi comune putem găsi și variante prin care să rezolvăm problemele industriei precum creșterea calității serviciilor, extinderea sezonului estival sau specializarea forței de muncă”, a declarat, la rândul său, Mirela Matichescu, administrator public al județului.