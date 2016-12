Copertă 3D cu trupa Iron Maiden

Cea mai bine cotată revistă de heavy metal din Marea Britanie, ”Metal Hammer”, le-a dedicat ediţia din luna august celor de la Iron Maiden, realizând prima copertă 3D din istoria trupei. Pentru a sărbători succesul turneului The Final Frontier dar şi apariţia albumului cu acelaşi nume, revista amintită a lansat o ediţie specială, dedicată celor de la Iron Maiden. Publicaţia conţine prima copertă în format 3D marca Iron Maiden, aceasta făcând parte dintr-o serie de ediţii special create pentru a celebra trupele legendare ale scenei heavy metal internaţionale. Alături de vizualul 3D, revista include şi un reportaj din culisele turneului, fiind o incursiune în activitatea uneia dintre cele mai de succes trupe de gen din istorie. ”Suntem onoraţi că am putut lucra cu Iron Maiden la realizarea acestei coperţi epice, demne de una dintre cele mai bune trupe a tuturor timpurilor, pentru cei mai buni fani ai tuturor timpurilor”, a declarat redactorul Alexander Milas, pe site-ul oficial al revistei. ”Este vorba despre continuarea unei tradiţii începute pentru a celebra cele mai spectaculoase evenimente ale rock-ului. Nimic nu se compară cu entuziasmul aşteptării noului album Iron Maiden”, a adăugat Chris Ingam, redactorul-şef ”Metal Hammer”.

Trupa Iron Maiden va concerta, pe 15 august, la Cluj Napoca, în parcarea Polus Center Mall. În deschiderea concertului va cânta Cargo, una dintre cele mai cunoscute trupe de rock autohtone. Evenimentul este inclus în turneul The Final Frontier, ce anticipează apariţia albumului cu acelaşi titlu, primul material discografic de studio lansat după o pauză de aproape patru ani. Turneul a început în iunie, cu o serie de show-uri în America de Nord şi va include apariţii speciale în cadrul unora dintre cele mai cunoscute festivaluri europene, printre care Wacken din Germania şi Sziget din Ungaria, precum şi numeroase alte concerte de stadion, urmând să continue în 2011. Una dintre trupele de top ale heavy metal-ului, Iron Maiden a lansat, de-a lungul carierei, nu mai puţin de 14 albume, vândute în aproximativ 70 de milioane de exemplare. Hituri precum ”The Trooper”, ”Flight of Icarus”, ”Where Eagles Dare”, ”Afraid to Shoot Strangers” sau ”Wasting Love” au transformat Iron Maiden într-una dintre cele mai longevive şi influente trupe de heavy metal din întreaga lume. Grupul este format din Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers şi Nicko McBrain. În 2006, Iron Maiden a lansat albumul ”A Matter of Life and Death”, material care a atins primele poziţii în topurile din 40 ţări.