Cum (nu) se vinde România la târguri

Prezența României la târgurile internaționale este în general slabă. Nu are nici viziune, nici strategie, a declarat, duminică, ministrul Economiei, Costin Borc - „Unde cred că am greșit? Am încercat cu bună credință să peticesc ceva ce nu poate fi peticit... Consiliul de Export alege târgurile la care se participă. În 2016, înainte să vin eu la minister, au fost nominalizate 81 de evenimente. Dintre ele s-au făcut 40 sau 41 până acum. De fapt, nu aici trebuia să fim“. El a vorbit și despre fiascoul de la târgul internațional SIAL Paris (Ministerul Economiei a fost acuzat că nu a organizat un stand al României și că a cerut 1.500 euro firmelor care vroiau să participe) - „Standurile românești de la SIAL Paris nu au fost poate așa cum ar fi trebuit să fie, însă ministerul nu a cerut bani nimănui, ba chiar a plătit 300.000 euro pentru chirie și pentru utilități“. De notat că a demarat deja o anchetă a Corpului de Control al premierului cu privire la participarea României la târgul industriei alimentare SIAL.