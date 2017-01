Cum va fi vremea în weekend

Cu toate că vremea se încălzește treptat, în perioada următoare domină atmosfera închisă în Dobrogea, cu ploi, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vineri, 21 octombrie, cerul va fi înnorat și va ploua. Maximele se vor încadra între 11 și 15 grade Celsius, iar minimele între 7 și 11 grade C. Sâmbătă, 22 octombrie, va continua să plouă și va fi mohorât. Temperatura maximă va urca până la 17 grade C. Duminică, 23 octombrie, vremea va fi asemănătoare celei de sâmbătă, cu maxime de 17 grade C și ploi.