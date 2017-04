Dani Popa nu va mai juca la SSC Farul

În partida cu Ştiinţa Poarta Albă, disputată sâmbătă, pe terenul „ITC” din Complexul Sportiv „Badea Cârţan”, a surprins absenţa din formula de start a echipei SSC Farul Constanţa a jucătorului Dani Popa, unul dintre oamenii de bază ai liderului Ligii a IV-a la fotbal constănţene. Dani Popa a decis, în urma unor discuţii contradictorii cu conducerea SSC Farul Constanţa, dar şi din motive personale, să părăsească echipa de la ţărmul mării. Dani Popa, jucător care a evoluat în cariera sa la echipele Sporting Pitesti, Oltchim Rm. Vâlcea, Atletic Bradu, CSM Slatina, AS Milcov, FC Farul Constanta şi, nu în ultimul rând, SSC Farul Constanţa, vrea să ia o pauză, pentru a fi alături de familie şi pentru a se gândi serios ce va face în continuare. Dani Popa a îmbrăcat tricoul SSC Farul în 20 de meciuri în actualul campionat şi a marcat zece goluri.

„Vreau să specific că am ales cu sufletul să joc la SSC Farul Constanţa. Le mulţumesc suporterilor şi staff-ului tehnic pentru faptul că m-au apreciat pentru ceea ce am făcut în teren. Am jucat pe aproape toate posturile, în afară de portar, şi eu cred că am dat totul pe teren. Ţin să îi mulţumesc în special lui Ion Barbu, antrenorul şi omul care m-a adus la echipă, şi ştiu că nu l-am dezamăgit. Chiar dacă am părăsit echipa, doresc să le urez multă baftă colegilor, staff-ului tehnic şi tuturor celor care iubesc Farul Constanţa şi sper ca această echipă să promoveze şi să ajungă acolo unde îi este locul, în prima ligă a fotbalului românesc. Chiar dacă nu pot să joc o perioadă, sunt în discuţii cu două echipe, Atletic Bradu, care se luptă pentru promovare în liga a doua, şi AS Milcov, echipă care este pe primul loc în liga a patra din Olt şi se luptă pentru promovarea în liga a treia, la fel ca şi SSC Farul Constanţa”, a declarat Dani Popa, care a mai precizat că a fost dezamăgit de unii oameni din conducerea SSC Farul.

„A fost o despărțire amiabilă, având în vedere și distanța mare de casă (n.r. - Dani Popa este din Scornicești), iar Dani este un băiat mai nostalgic și a vrut să fie alături de familie. Nu ne-a creat niciun un fel de probleme și a muncit alături de ceilalți jucători de la SSC Farul pentru rezultatele din acest sezon. Este un jucător talentat și cu siguranță își va găsi echipă”, a spus președintele SSC Farul, Marcel Lică.