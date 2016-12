Eliza Samara și-a împlinit visul

Desemnată cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România în ultimii cinci ani, Eliza Samara a dat lovitura la Campionatele Europene desfășurate la Ekaterinburg, câștigând titlul european la individual, dar și medaliile de argint la dublu, alături de Georgina Pota (Ungaria), și în competiția pe echipe. Cotată cu a treia șansă la câștigarea trofeului, constănțeanca a reușit o performanță fenomenală, învingând-o în finală pe marea favorită, olandeza de origine chineză Jie Li, scor 4-3. Succesul obținut de sportiva legitimată la CS Farul Constanța este cu atât mai spectaculos cu cât adversara sa câștigase precedentele trei întâlniri directe. Astfel, Jie Li s-a impus cu 3-0, în 2010, la Europa Top 12, tot cu 3-0 la Campionatele Europene din 2011 și cu 3-2, în 2014, în întrecerea pe echipe de la Campionatul European.

„Mereu am fost aproape, iar ultima oară am avut două mingi de meci. Nu m-am mai gândit la acele întâlniri, m-am bucurat de fiecare punct. A fost o finală extraordinară. Când am văzut că sunt condusă cu 3-2, m-am gândit doar să joc și să mă simt bine. Să nu mă mai intereseze scorul, ci doar să mă bucur de acest moment. Și am câștigat. Este un vis care a devenit realitate!”, a spus Samara. Campioana i-a dedicat succesul antrenorului Viorel Filimon, care a împlinit, duminică, vârsta de 63 de ani, chiar în ziua finalei: „Vreau să-i mulțumesc mult. Este un cadou extraordinar pentru el”. Extrem de emoționat, tehnicianul a mărturisit că este unul dintre cele mai importante momente din cariera sa. „Sunt foarte fericit și nu se putea să primesc un cadou mai frumos”, a spus Viorel Filimon.

PALMARES IMPRESIONANTLa 26 de ani, Samara are un palmares impresionant, adunând 13 medalii la Campionatele Europene. Astfel, sportiva de la CS Farul a cucerit șase medalii de aur, cu echipa României (2005), la dublu (2009 și 2012), la dublu mixt (2011 și 2012) și la simplu (2015), cinci de argint, la dublu (în 2011 și 2015) și cu echipa României (în 2011, 2013 și 2015), și două de bronz, la dublu (în 2010) și la dublu mixt (în 2009). Constănțeanca a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2008, la Beijing, și în 2012, la Londra, și a cucerit Liga Campionilor, cu Fenerbahce Istanbul.

