Epurări religioase prin recoltare de organe pe viu, în China?

Două înregistrări telefonice de anul trecut, ajunse în mâinile unei organizații non-guvernamentale internaționale, arată că statul chinez nu a trecut încă de etapa atrocităților medicului nazist Mengele (călăul de la Auschwitz). Am pășit deja de 16 ani în mileniul trei și, la câteva mii de kilometri depărtare de noi, încă mai există oameni care sunt torturați și uciși pentru simplul motiv că sistemul lor filosofic nu se potrivește cu "normele" regimului aflat la putere. Se întâmplă în China, unde practicanții unui curent filosofic derivat din Taoism ajung în tabere de re-educare și, conform înregistrărilor telefonice, pier pe mesele medicilor în mijlocul unor barbare proceduri de recoltare de organe pe viu.

Un set de interceptări telefonice care a ajuns pe mâna Organizației Mondiale pentru Investigarea Persecuției Împotriva Falun Gong (WOIPFG - după denumirea în limba engleză World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong) dezvăluie faptul că practicanții Falun Gong sunt ținta unei campanii de exterminare care se desfășoară instituționalizat în China, cu acordul autorităților centrale. Organizația nonguvernamentală susține că, persoanele descoperite ca fiind practicante Falun Gong sunt internate în tabere de reeducare, unde sunt maltratate și chiar ucise pentru a li se recolta organele.

Ce este Falun Gong?

Falun Gong, cunoscut și sub numele Falun Dafa, reprezintă un sistem de credințe și practici fondat în 1992, derivat din sistemul filozofic chinezesc antic de cultivare a sănătății, vitalității și longevității, cât și de evoluție proprie - bazat pe principiile clasice ale Taoismului. Practicanții acestei credințe nu sunt supuși vreunui ritual de devoțiune și pun accent pe moralitate, nu pe latura teologică a perceptelor filozofice, promovând fără floricele spirituale bunătatea, adevărul și toleranța. Încă de la înființarea sistemului Falun Gong, Guvernul chinez și-a manifestat vehement ostilitatea față de el, pe motiv că principiile lui contravin normelor comunismului.

Conform http://ro.clearharmony.net/, dovezile audio au fost puse la dispoziție de câțiva practicanți de Falun Gong care au înregistrat dialogurile purtate cu medici chinezi. În aceste înregistrări, medicii ar recunoaște că membrii curentului filosofic sunt uciși și că recoltările de organe de la aceste persoane dealtfel sănătoase sunt o practică obișnuită în anumite instituții sanitare din China. Site-ul citat menționează: "Primul apel a fost înregistrat pe 21 decembrie 2015 la ora 09:55 (86-503165709), când a fost contactat telefonic medicul de gardă (bărbat, Lunming Li?) de la Departamentul de Transplant Cardiac a Spitalului Central din Jiangmen, provincia Guangdong. Acesta a afirmat: "Da (sunt ucişi practicanții Falun Gong pentru organele lor), şi ce dacă? Sunt de la practicanţi Falun Gong, şi ce! "Noi am făcut atât de multe, poate că nu ați investigat complet, sunt prea multe"".

La al doilea apel de pe 21 decembrie 2015, 22-54-46 (86- 7503165709, apelul telefonic a durat 19:08 secunde), medicul de gardă de la Departamentul de Transplant Cardiac a Spitalului Central din Jiangmen, provincia Guangdong, a fost întrebat: "Cât de multe organe ai scos de la practicanții Falun Gong vii?" El a răspuns: "Nenumărate". Când a fost întrebat din nou:"Îndrăzneşti să confirmi că sunt "nenumărate"?" El a repetat din nou: "Nenumărate". Acest medic a amenințat în mod direct practicantul Falun Gong care l-a apelat: "Îndrăzneşte să vii aici! Te voi ucide! Te omor, voi avea grijă să te duci în rai sau în iad".

Cine anchetează crimele?

WOIPFG a fost înființată la 20 ianuarie 2003. Scopul său este de a ajuta și de a înlesni comunităţii internaționale și agențiilor de justiție penală, investigarea comportamentului criminal al oricăror instituții, organizații și persoane care au fost implicate în crima de persecutare a practicanților Falun Gong.

Potrivit unei anchetei WOIPFG, Spitalul Central Jiangmen afiliat Universităţii Sun Yat-sen a început să facă transplanturi de rinichi în 1999, transplanturi de ficat în iulie 2002, și primul caz de transplant de inimă, în decembrie 2005. Reprezentanții WOIPFG afirmă totodată că spitalul a început să transplanteze organe imediat după ce Partidul Comunist a început persecuția Falun Gong. După ce a intrat în posesia înregistrărilor, WOIPFG a invitat comunitatea internațională, printr-un comunicat de presă, să monitorizeze şi să urmărească persoanele implicate în recoltarea de organe pe viu de la practicanţii Falun Gong, respectiv poliţişti, magistrați, chirurgi şi brokeri de organe, precum şi oficiali direct responsabili de la toate nivelurile de guvernământ ale Chinei. "Recoltarea de organe, prelevarea de organe de la un donator fără obţinerea prealabilă a consimţământului liber şi voluntar, este considerată o crimă împotriva umanităţii, precum şi o ameninţare pentru integritatea ştiinţei medicale în general", se arată în comunicatul WOIPFG.

O parte din prima înregistrare:

Practicantul Falun Gong (FLG – n.r.): Acesta este Departamentul pentru Transplant Cardiac a Spitalului Central Jiangmen?

Doctor: Cine ești? Care este problema?

FLG: Da, îl caut pe Dr. Li, Lunming Li. El se află pe prima listă emisă de WOIPFG, care cuprinde indivizii suspectați că recoltează organe de la practicanți Falun Gong vii. Lista specifică pentru fiecare suspect câte cazuri a operat lunar şi anual. WOIPFG este o organizație internațională dedicată furnizării de dovezi legale în instanța de judecată internațională. Recoltarea de organe umane este o crimă pentru care sentinţa este chiar mai grea decât cea primită de Hitler.

Doctor: Nicio problemă, indiferent care este acuzaţia, nu-mi spune din astea.

FLG: Va fi pedepsită prin lege.

Doctor: Nu este nicio problemă.

FLG: Există şi sancțiuni juridice.

Doctor: Noi am făcut foarte multe (recoltări de organe). Probabil că nu aţi investigat în detaliu cazurile... mult prea multe.

FLG: Ce ai făcut cu viitorul tău?

Doctor: În ce scop mă suni?

FLG: Să-ți spun să nu te implici în asta (recoltare de organe).

Doctor: Ce se întâmplă dacă m-am implicat deja?

FLG: Nu este prea târziu acum, potoleşte-te rapid, sper că nu mai participi, aceasta este o crimă. Dumnezeu știe ce ai făcut. Este dăunător pentru familia ta.

Doctor: Recoltarea de organe umane. Crezi că eşti Falun Gong?

FLG: Recoltezi organe umane de la practicanţi Falun Gong, recoltarea de organe umane a fost expusă în comunitatea internaţională de multă vreme.

Doctor: Are asta de-a face cu mine?

FLG: Este în strânsă legătură cu tine.

Doctor: Am făcut prea multe.

FLG: Ai făcut azi?

Doctor: Fac în fiecare zi.

FLG: Sunt practicanți Falun Gong?

Doctor: (înjurătură) Falun Gong. Știi ce este Falun Gong? Ştii sau nu? Ai îndrăzni să vii aici, să îmi spui față în față? Îndrăznești? Te întreb dacă îndrăznești sau nu. Dacă nu îndrăznești, încetează discuţia (înjurătură).

FLG: Știu că ați făcut o mulțime de bani murdari, dar trebuie să plătiţi un preț pentru aceşti bani. Dacă ai o conștiință, încă mai ai timp să te opreşti. Nu aștepta până e prea târziu pentru regrete. Falun Gong se răspândeşte în 114 țări și regiuni, oamenii practică indiferent de vârstă, rasă și culoare, aceasta este o practică a Legii lui Buddha, ușa este larg deschisă. Auto-incendierea din Tiananmen este o farsă, nu te poţi lăsa înșelat niciodată de minciunile...

Doctor: Eu doar te întreb dacă îndrăznești să vii aici, sau nu?

FLG: Prigonești oameni buni, cât de mare este acest păcat! Este considerat o crimă chiar şi atunci când e comis în ignoranță, nu-i așa?

Doctor: Nu mă mai bate la cap, îndrăzneşti să vii?

FLG: Sunt în Singapore.

Doctor: Îţi rambursez costul călătoriei (înjurătură), nu mai vorbi dacă nu ai curajul, ce tot vorbești atât de mult (înjurătură).

FLG: Vorbitul la telefon este la fel ca și față în față.

Doctor: Care este scopul tău? Care este sensul să mă suni? Vrei bani, nu?

FLG: Când ţi-am cerut bani?

Doctor: Eu sunt Domnul strămoșilor tăi.

FLG: Nu face lucruri rele, anticii au afirmat că un domn iubeşte banii, dar îi câștigă într-un mod adecvat.

Doctor: Nu-mi spune mie principii (înjurătură), eu nu înțeleg. Doar te întreb care este scopul apelului telefonic. Ai îndrăzni să vii aici?

FLG: Scopul pentru care te sun este să-ți spun să nu mai participi (la recoltarea de organe) de acum încolo, dacă eşti implicat deja.

Doctor: Ce-ai zice dacă am participat deja? Îţi spun că particip, şi ce-i cu asta?

FLG: Implicarea (în aceasta) va avea consecințe foarte rele pentru tine şi familia ta, aceasta este ceea ce vreau să spun. Vei înceta rapid dacă înțelegi.

Doctor: Crezi că voi urma ceea ce spui? Nu vrei să faci bine și să acumulezi virtuţi? Vino aici și promoveaz-o.

FLG: Spunându-ţi adevărul fac bine și acumulez virtuți, iar după ce înțelegi adevărul, vei face o alegere înțeleaptă pentru un viitor mai bun.

O parte din înregistrarea a doua:

(Numele bărbatului care a răspuns la telefon este incert. Când a fost întrebat dacă el este Lunming Li, nu a negat. Având în vedere ora apelului, el ar putea fi medicul de gardă. Lunming Li, directorul departamentului se poate să nu fi fost la serviciu la acea oră. Prin urmare, este incert dacă domnul care a răspuns la telefon este Lunming Li sau medicul de gardă, şi va fi referit în continuare ca Doctor)

Doctor: Bună ziua.

FLG: Bună ziua. Sunteţi Dr. Lunming Li de la Departamentul pentru Transplant Cardiac a Spitalului Central din Jiangmen?

Doctor: Cine ești?

FLG: Sun din străinătate.

Doctor: Care este problema?

FLG: Vreau să vă spun, Xinmin Zhou de la spitalul dumneavoastră participă la recoltarea organelor practicanților Falun Gong, numele lui este pe lista WOIPFG, știţi asta?

Doctor: Tocmai am scăpat de unul, şi vine altul!

FLG: Câți practicanți Falun Gong aţi ucis! Cum poţi să nu te gândești la crima ta, care nu este în acord cu principiile cerești?

Doctor: Dă-mi voie să te întreb ...

FLG: Un caz care implică viața umană trebuie să fie tratat cu cea mai mare grijă! Există zei deasupra capului fiecăruia, știi ......

Doctor: Îndrăznește să vii aici, te voi ucide, te voi ucide, voi vedea dacă te duci în rai sau în iad.

FLG: Îndrăznești să-mi spui câte cazuri de intervenţii chirurgicale cu organe de practicanți Falun Gong ai făcut? Cât de multe organe ai recoltat de la practicanţii Falun Gong?

Doctor: Nenumărate.

FLG: Îndrăznești să confirmi că sunt nenumărate?

Doctor: Nenumărate, să fiu sincer, nenumărate!

FLG: Tocmai înregistrez...

Doctor: Nenumărate, știi cum să scrii aceste patru caractere?

FLG: Vom pune această înregistrare pe Internet, vom lăsa pe toată lumea să asculte ceea ce ai spus, aceste cuvinte vicioase.

Doctor: Nicio problemă, fă asta, spune-mi site-ul, este chiar mai bine.