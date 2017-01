EXCLUSIV! Reporter „Telegraf“ prins în mijlocul unei alerte cu bombă la Chișinău

• „După zeci de minute pline de spaimă, într-un final ni s-a dat voie să părăsim clădirea“

Duminică, la împlinirea a 98 de ani de la votarea unirii Basarabiei cu România, a fost constituit „Sfatul Ţării doi“, format din 101 membri, având responsabilitatea de a pregăti unirea R. Moldova cu România până în 2018. O alertă cu bombă a fost declanşată la Palatul Naţional „Nicolae Sulac“ din Chişinău, în timpul constituirii platformei „Sfatul Ţării doi“, informează Unimedia. Corespondentul nostru special la Chișinău, Cristina Cleșiu, aflată la fața locului, a declarat că grupa operativă, însoțită de geniști și pompieri, s-a deplasat la intervenție, pentru a fi efectuate verificări. Din fericire, a fost vorba despre o alarmă falsă. Poliția susține că a solicitat în repetate rânduri ca delegații să părăsească Palatul Național, însă aceștia au refuzat, a menționat Adrian Jovmir, ofiţer de presă al poliţiei din Chişinău, citat de unimedia.info. Realitatea a fost însă alta: mai mulți participanți la reuniune au declarat presei că au vrut să evacueze clădirea, însă au fost împiedicați de forțele de ordine, relatează Cristina Cleșiu. Se pare că polițiștii au vrut să bage spaima în patrioții moldoveni, nelăsându-i să iasă din clădire, în ciuda amenințării cu bombă. ”Mă aflam la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, alături de mii de oameni, români și basarabeni. Sunt mulți dintre cei care vor să se înfăptuiască unirea României cu R. Moldova, tocmai de aceea au recreat Sfatul Țării, constituit la 1917, și care a votat unirea României cu Moldova, la 27 martie 1918. În timpul manifestației am încercat să părăsesc clădirea, însă un polițist aflat la ieșire mi-a spus că nimeni nu are voie să iasă, fără să dea vreo explicație. Au fost și alte persoane care s-au îndreptat spre ieșire, dar răspunsul polițistului a fost același. Unele voci spuneau că este vorba de o alarmă cu bombă, însă nu era nicio certitudine, având în vedere că cei din poliție nu voiau să vorbească, nici chiar cu reprezentanții presei. Afară erau zeci de polițiști și îmi era clar că ceva nu este în regulă. După zeci de minute pline de spaimă, într-un final ni s-a dat voie să părăsim clădirea. Deși am primit asigurări că un ofițer de presă de la poliție ne va explica de ce am fost ținuți prizonieri în clădire, nu s-a întâmplat acest lucru. Răspunsul oamenilor legii a fost că nu se afla nimeni în măsură să explice cele întâmplate. Afară, polițiștii făceau verificări, iar din câte am înțeles, ar fi fost vorba de un pachet suspect. Sunt înspăimântată, nu am crezut că voi trăi să văd atâta netransparență din partea autorităților. Mai ales în cazul în care ne-ar fi putut fi pusă viața în pericol. Citind presa națională, am aflat cu stupoare că purtătorul de cuvânt al poliției din Chișinău a spus că s-au făcut solicitări repetate de a părăsi sala. Aspect fals. Nimeni nu a fost informat, nu ni s-a dat voie să mergem nici măcar la toaletă”, a declarat, de la fața locului, reporterul „Telegraf” de la Departamentul Social, Cristina Cleșiu.

Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică în fața Teatrului de Operă și Balet din centrul capitalei R. Moldova, Chişinău, pentru a participa la un marş de amploare care a celebrat 98 de ani de când Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România, relatează publika.md. În timpul marşului, veteranii au depus flori la Monumentul Eroilor din fața Ministerului Afacerilor Interne. Pe data de 27 martie 1918, Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România, dar, în iunie 1940, Rusia a anexat din nou Basarabia, în baza pactului secret Ribbentrop - Molotov.

Citește și:

Alertă falsă cu bombă la Palatul Național din Chișinău

Alertă cu bombă la un liceu din Republica Moldova