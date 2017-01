EXCLUSIV! Turismul de croazieră constănțean, distrus?

10:57:38 / 04 Martie 2016

niste edili prosti

Muncesc in turismul international......am stat 8 ani in santorini. Stiti cate vase de croaziera acosteaza anual acolo ?.......457 de vase de mare gabarit. santorini este o insula minuscula de origine vulcanica. nu are niciun firicel de apa care sa izvorasca. Dar ...grecii baietii destepti fac bani din piatra seaca. m am intors de careva zile acasa in concediu. stiti cum arata constanta?.........ca un oras foarte sarac ...total neingrijit....mizerabil peste tot...cu tzigani nespalati in zonele asa zis turistice.....cu cladiri gata sa cada sau incepute si neterminate.....cu magazine de suvenir uri f f f rare......cu taximetristi care te fura la bani si put a transpiratie.......cu cetateni care nu stiu limba engleza...cu strazi fara verdeatza...cu terase invadate de cersetori agresivi.....si preturi mai mari ca n Monaco. cam asta am vazut in orasul meu natal .peste tot in lume m am mandrit sa spun ca sunt din Constanta-Romania. De acum incolo nu voi mai spune unde am casa. rusine celor care conduc urbea.au reusit ce si au propus........sa distruga frumusetea atomis ului. Dumnezeu e sus si vede....totul se plateste aici...pe pamant ROG REDACTIA SA NU MI CENZURE PUNCTUL DE VEDERE