FC Viitorul a urcat pe locul secund în Liga 1

După un tur de campionat mult peste așteptări, FC Viitorul își continuă seria de rezultate excelente, câștigând, luni seară, în fieful celor de la CFR Cluj, scor 2-1 (A. Chiţu 56, Benzar 67 / C. Lopez 64), în etapa a 14-a a Ligii 1, prima a returului. Grație acestei victorii, constănțenii au urcat pe locul secund în clasament și sunt din ce în ce mai aproape să-și realizeze obiectivul, prezența în play-off. „Cum nu am avut șansă în alte meciuri, cum ar fi cel cu Târgu Jiu, de data aceasta am avut două ocazii și am marcat. Am creat un fotbal bun, iar fundașii laterali, în special Benzar, au făcut diferența. Ceva s-a schimbat față de anul trecut, iar când avem încredere în noi, arătăm că știm să jucăm fotbal. Ne așteaptă un program foarte greu în următoarele etape, dar așa este în prima ligă. Creștem zi de zi, învățăm să luptăm, iar făcând jocul nostru colectiv, putem fi surpriza campionatului. Clubul nostru arată bine. Să domini Steaua, Pandurii și celelalte echipe, să câștigi cu CFR Cluj în deplasare, un meci important în lupta pentru vârful clasamentului, nu-i puțin lucru. Trebuie să muncim în continuare, pentru că noi nu suntem mari, dar putem deveni doar prin multă muncă”, a spus managerul tehnic Gheorghe Hagi. Remarcatul partidei a fost Romario Benzar, care a înscris golul victoriei. „Îi mulțumesc domnului Hagi, care m-a reprofilat ca fundaș dreapta. Pentru mine a fost primul gol din acest campionat, dar vor mai urma. Obiectivul nostru este să intrăm în play-off, dar, dacă am putea să câștigăm titlul, cine nu și-ar dori?”, a explicat Benzar.

În partida de la Cluj-Napoca, pentru FC Viitorul au evoluat următorii jucători: Rîmniceanu - Benzar, Boli, Mitrea, Cr. Ganea - Aganovic (77 Nicoliţă), I. Filip, Vl. Achim - A. Chiţu, I. Hagi (65 Dr. Nedelcu), Fl. Tănase (79 Fl. Cernat).

Tot luni seară s-a disputat şi meciul Pandurii Tg. Jiu - ACS Poli Timişoara, scor 3-1 (Săpunaru 3, Hora 8, 35 / Goga 44).

Clasament: 1. Astra 30p (golaveraj: 25-16), 2. FC VIITORUL 26p (23-12), 3. FC Steaua 26p (17-9), 4. Pandurii 26p (18-12), 5. Dinamo 24p (17-10), 6. ASA 19p (13-10), 7. Craiova 19p (15-13), 8. Iași 16p (11-18), 9. CFR* 14p (18-14), 10. Poli 14p (10-18), 11. Botoșani 12p (11-17), 12. Concordia 10p (13-22), 13. Voluntari 6p (9-23), 14. Petrolul* 4p (8-14). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

