FC Viitorul începe returul la Cluj-Napoca

Clasată pe ultima treaptă a podiumului la finalul turului Ligii 1, FC Viitorul începe luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și LookTV), returul actualei ediții a campionatului cu o deplasare dificilă, întâlnind pe CFR Cluj, în etapa a 14-a. Partida se anunță extrem de dificilă pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi, care vine după două eșecuri consecutive. În plus, la Cluj-Napoca se câștigă greu puncte, dar gruparea de pe litoral speră să obțină cel puțin un rezultat de egalitate. „Am avut o primă parte de campionat bună, am jucat bine în meciurile cu echipele puternice și ne merităm locul din clasament. Sperăm să o ținem pe aceeași linie și să încheiem sezonul cât mai sus. La Cluj va fi un meci greu, împotriva unei echipe puternice, care a câștigat titluri de campioană anii trecuți, și mergem cu gândul de a nu pierde. Ar fi foarte important dacă am reuși să luăm cele trei puncte. Moralul echipei este destul de bun, chiar dacă am pierdut în Cupa Ligii, pentru că am făcut o primă repriză bună cu Astra și, dacă am fi putut marca, erau șanse mari să câștigăm”, a spus mijlocașul Ianis Hagi.

Constănțenii făcut deplasarea la Cluj-Napoca cu avionul, pentru a evita oboseala, iar din lot face parte și veteranul Florin Cernat. „Decarul” grupării de pe litoral a revenit pe teren în meciul cu Astra, după două luni de absență cauzată de o accidentare la genunchi, și are șanse mari să fie titularizat în confruntarea cu ardelenii.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - I. Filip, Dr. Nedelcu, Vl. Achim - I. Hagi, Fl. Tănase, Aganovic.

