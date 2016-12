Fiscul face și bine, și victime

În acest an, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost vedetă, iar creșterea economică a României nu poate fi justificată decât prin îmbunătățirea colectării, a declarat vineri, în emisiunea „Daily Income“, avocatul Gabriel Biriș - „Anul acesta am avut mai multe acţiuni în forţă ale ANAF, dar ar trebui să vedem şi câte dintre sumele astea sunt contestate de oamenii de afaceri, ca să înţelegem şi dacă s-au făcut rezerve. Trebuie să ne mai ponderăm un pic optimismul, care însă e bine să existe. Să nu uităm, anul trecut a fost un dezastru, pentru că, deşi consumul a crescut, încasările din TVA au scăzut“. În opinia sa, Fiscul face ce trebuie, însă nu întotdeauna cum trebuie - „Sunt mult prea multe situaţii în care contribuabili oneşti cad victime colaterale în războiul ăsta“. El dă și o notă bună ANAF, pentru că „procesul de executare silită merge brici“ - „În momentul în care întârzii plata unui impozit, nu mai trec ani de zile până îţi bate cineva la uşă. Trec câteva zile până primeşti somaţia de plată şi încă 15 zile până îţi blochează conturile. Datoriile neachitate nu mai sunt atât de mari“. Cât despre creșterea economică, ea ar putea fi mult mai mare dacă România ar încuraja investițiile. „Modul în care se transferă bunăstarea nu este unul care să genereze foarte mult optimism. Noi am început să repetăm greșelile trecutului. Adică punem gaz consumist pe foc, în loc să stimulăm investițiile. În toate raportările cu privire la nivelul investițiilor o să vedeți că apare sintagma „minime istorice“. Anul trecut a fost groaznic, anul acesta e un pic mai bun, dar e un pic mai bun pentru că se raportează la ceva groaznic“, spunea joi Gabriel Biriș.

