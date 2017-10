FMI ne vede mai bine (încă)

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în creștere, de la 4,2% la 5,5%, estimările privind evoluția economiei românești în acest an, potrivit celui mai nou raport „World Economic Outlook“, publicat marți. De asemenea, FMI și-a îmbunătățit și prognoza privind ritmul de creștere din 2018, până la 4,4%, față de avansul de 3,4% preconizat în aprilie. Pe ansamblu, Europa va înregistra o creștere economică de 2,5%, iar Europa emergentă, regiune în care este inclusă și țara noastră, va avea un avans al PIB de 4,5% - „Perspectivele de creștere au fost îmbunătățite pentru Europa emergentă în 2017, reflectând avansul mai solid din Turcia, Rusia și alte state din regiune. Pentru întregul grup, expansiunea va ajunge la 4,5% în 2017 (de la 3% previzionată anterior) și la 3,5% în 2018 (de la 3,3% estimată în aprilie)“. În ceea ce privește evoluția prețurilor de consum în România în acest an, estimările FMI au fost revizuite în jos, până la 1,1%, de la un avans de 1,3% cât se estima în aprilie, urmând ca ritmul de creștere să accelereze în 2018 până la 3,3%, peste avansul de 3,1% preconizat anterior. FMI a modificat și prognoza privind deficitul de cont curent înregistrat de România la minus 3% în 2017 (de la 2,8% anterior) și la 2,9% în 2018 (de la 2,5% previzionat în aprilie). Pe de altă parte, instituția a revizuit în scădere estimările referitoare la rata șomajului în România, care ar urma să se situeze în acest an la 5,3%, față de 5,4% cât estima anterior, pentru ca în 2018 să ajungă până la 5,2%. Pe de altă parte, Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit în creștere ușoară datele privind avansul PIB în trimestrul II al acestui an, astfel că, potrivit noilor cifre, publicate tot marți, economia României a urcat cu 1,7% față de primul trimestru și cu 6,1% față de același interval din 2016.