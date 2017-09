Grigoraș preia SSC Farul doar dacă autoritățile locale vor susține echipa!

Marcel Lică, președintele SSC Farul Constanța, a prezentat marți după-amiază noua conducere tehnică a formației recent promovate în Liga a 3-a la fotbal, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la stadionul „FC Farul”: Petre Grigoraș (antrenor principal), Ion Barbu, Marian Dinu (ambii sunt antrenori secunzi), Gheorghe Mina (se ocupă de pregătirea portarilor), Viorel Farcaș (director tehnic), Gheorghe Avram (preparator fizic). „Aceasta este banca tehnică pe care mi-o doresc și pe care o dorim cu toții: suporteri, Primărie. Ar fi o onoare pentru clubul nostru și cred că e ideal pentru revigorarea fotbalului constănțean ca domnul Grigoraș să semneze contractul. Pentru că dânsul încă nu a semnat cu noi!”, a afirmat Marcel Lică.

Petre Grigoraș a confirmat că va fi antrenor principal la SSC Farul Constanța doar în anumite condiții! „Mi s-a propus să mă întorc acasă și să readucem împreună Farul acolo unde a fost ani buni. În principiu am fost de acord, dar a fost nevoie să am o garanție din partea autorităților locale. Am vorbit personal cu domnul primar Decebal Făgădău și mi-a promis că va susține echipa. Acesta e lucrul cel mai important și sperăm că proiectul SSC Farul va fi aprobat în ședința din 31 iulie. Altfel, este imposibil pentru mine să continuu aici, dar și pentru echipă să-și continue activitatea. Suporterii trebuie felicitați pentru ceea ce au reușit în această perioadă, au dus echipa în Liga a 3-a în numai un an de zile. Acum este însă o altă etapă în viața clubului, iar fără ajutorul autorităților locale este foarte greu sau aproape imposibil ca activitatea să se deruleze. Oricum, situația este destul de dificilă, pentru că e foarte târziu! Lotul nostru este mai mult decât subțire și vom vedea cât de repede îl putem completa. Asta pentru că am venit aici ca să alcătuiesc o echipă puternică și să promovăm încă din primul an! Acesta este obiectivul echipei, altfel nu acceptam nici măcar o discuție. Sper ca, împreună cu conducerea clubului și cu cei care vor fi alături de noi, să ne unim forțele și să ducem la bun sfârșit acest proiect. Îmi doresc ca în maximum 2-3 ani de zile să ajungem în prima ligă și să jucăm din nou cu stadionul plin. Să vină aici Steaua, Dinamo sau Viitorul. Mă bucur că am revenit și sper să ne bucurăm cu toții de promovare la finalul acestui campionat”, a declarat Grigoraș.

SSC FARUL NU ARE DEOCAMDATĂ O BAZĂ SPORTIVĂ DECENTĂ PENTRU ANTRENAMENTE!

În continuare, Grig a enunțat problemele grave cu care se confruntă la ora actuală SSC Farul: „Nu avem o bază sportivă pe care să ne antrenăm sau pe care să jucăm. Starea terenului de pe FC Farul este deplorabilă, la fel și condițiile de la stadion, sunt foarte modeste, nu avem nici măcar apă. Sunt convins însă că, dacă vom avea sprijinul autorităților locale și al altor oameni din oraș, conducerea clubului va reuși să creeze niște condiții acceptabile și onorabile, pentru ca să ne putem desfășura normal activitatea. Timpul este foarte scurt, într-o lună începe campionatul! Căutăm soluții să completăm lotul, dar e greu să găsim jucători, pentru că majoritatea și-au găsit deja echipe. Cred că un buget de 500.000 de euro ar fi suficient pentru promovare. Vom juca pe terenul de rugby, terenul arată destul de bine și cred că este cea mai bună soluție. Ideal ar fi ca stadionul FC Farul să poată fi preluat de autoritățile locale și să fie refăcut pentru comunitate. E stadionul orașului Constanța și cu siguranță poate fi cosmetizat și îmbunătățit!”

Adversarele din meciurile amicale deja fixate de SSC Farul sunt Abatorul Slobozia (Liga a IV-a, 29 iulie, la Constanța), Agricola Borcea (Liga a 3-a, 5 august, în deplasare), Oțelul Galați (Liga a 3-a, 9 august, acasă), Oțelul Galați (12 august, în deplasare) și Agricola Borcea (16 august, acasă). Partida cu Abatorul Slobozia va începe la ora 11.00 și va avea loc ori pe terenul 2 de la Stadionul FC Farul, ori pe un teren din Complexul Badea Cîrțan.

DOAR OPT JUCĂTORI LA ANTRENAMENTE!

Destul de gravă este la ora actuală situația lotului pe care tehnicienii Farului se pot baza la antrenamente. Față de sezonul trecut, nu a venit deocamdată nimeni, iar cei rămași sunt Vl. Neagu, Răvoiu, Țăranu, Al. Grigoraș, I. Florea, Suciu, Șicu și Mazilu. SSC Farul nu se mai bazează pe E. Abibula (plecat la Axiopolis Sport Cernavodă), Bumbac, D. Popa, R. Neagoe, E. Asan, Meleandră, Telișcă, Istrate, Mîndră, Matei, Iacob, Pavlicu și Dimofte. Gh. Mina s-a retras din activitate, iar veteranii Ochia, Măgureanu și Dorel Zaharia ar mai putea continua la alte echipe, probabil de Liga a IV-a sau de Liga a V-a. Situația lui Fl. Pătrașcu și Nițescu este puțin incertă, pentru că ei au serviciu, sunt angajați cu caracter permanent și le-ar fi greu să se prezinte zilnic la antrenamente. Probleme vor fi și pentru găsirea a 5-6 juniori de valoare, pentru că regulamentul Ligii a 3-a prevede ca trei dintre ei să fie utilizați 90 de minute în meciurile de campionat!